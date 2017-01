Estoy deseando formar una familia

1 ene 2017 corazón

Seis grados en Zaragoza. Siete de la tarde. Ático del Museo Pablo Serrano. Rodaje en exteriores. Frío polar, pero a tope de energía. El equipo técnico encargado de grabar el anuncio del perfume Equivalenza, con el director Javier Macipe a la cabeza, prepara los chismes propios mientras Maxi Iglesias hace pruebas de vestuario, pasa por maquillaje y se mantiene calentito en una sala en la que nos sentamos con él. Buena charla. El joven Maxi está madurando. Y dando cada vez más forma a su carrera como actor. Su presencia allí tiene sentido: interpreta al protagonista, un chico guapo que a su vez está grabando un anuncio con una chica con la que no tiene química alguna, por lo que el rodaje se interrumpe y de repente se enamora de la ayudante de dirección, con la que finalmente graba el anuncio. Es un poco lioso, pero la idea es estupenda. Sobre todo porque se ha dado la oportunidad de vivir esta miniexperiencia como actrices a cuatro jovencísimas chicas que lograron ser elegidas tras pasar un casting de 4.200 participantes. El anuncio incluye beso y tiene gracia verlo en acción. Es atento, amable, educado y maneja el jet lag como puede porque acaba de regresar de pasar dos semanas en Vietnam. Se le caen los ojos de sueño, pero es un profesional y no se queja ante los problemas técnicos imprevistos que hacen interminable el rodaje. Hasta las seis de la mañana se alargó...

Corazón A ver si conseguimos explicar lo que está usted haciendo aquí.

Maxi Iglesias Pues estamos haciendo el spot de Equivalenza, que es la culminación de una iniciativa que ofrece una experiencia nueva a gente que no se dedica profesionalmente a esto o que supone su primera toma de contacto.

Corazón ¿Le hacía ilusión dar esta oportunidad a cuatro desconocidas?

Maxi Iglesias Siempre he dicho que me encanta descubrir cosas, en este caso actrices, pero también lugares, países… Y sobre todo, dar oportunidad a gente que tiene interés y curiosidad. Y es el caso. Tenemos a una chica de Santander, a otra de Burgos... Y me comentaban que en sus ciudades es muy difícil llegar a hacer un casting o que te conozcan. Así que para ellas está siendo toda una especie de experiencia. Con un equipo técnico profesional, un director ganador de un Goya...

Corazón Y además, con usted.

Maxi Iglesias Y además, conmigo… O sea, que guay, guay. Es algo que valoramos mucho los actores: tener compañeros que te ayuden o que, en un momento dado, si ven que no tienes toda la energía que sueles tener, te den ese empujón que necesitas. Y a mí me encanta ayudar.

Corazón ¿Qué compañeros le han ayudado especialmente a usted?

Maxi Iglesias Me han dado buenos consejos, pero ninguno ha venido de ningún actor mayor que yo. La mejor experiencia que he tenido con una compañera mayor que yo ha sido con Aitana Sánchez-Gijón porque me hizo sentir que nos aportábamos mutuamente. Pero las verdaderas lecciones no han venido de nada que me han dicho, si no de lo que yo he observado. Me fijo y saco conclusiones, aprendo de Jose Sacristán, de Juan Diego en 'Toledo', de todos los profesores de 'Física o química', de Miguel Ángel Solá en Asesinos Inocentes... Observo y callo.

Corazón ¿Qué balance hace de este año?

Maxi Iglesias Muy bueno. He hecho un montón de cosas, no solo a nivel profesional, también a nivel personal. Acabo de hacer un viaje a Vietnam de dos semanas que ha sido la guinda. Todos los años me organizo un viajecito casi obligado, aunque no es ninguna obligación, para desconectar y, al mismo tiempo, conocer. Sobre todo, que me aporte.

Corazón ¿Y qué se traído de allí?

Maxi Iglesias Momentos de calma, de reflexión, de reafirmarme en lo feliz que puede ser alguien sin tener nada. Tengo cada foto que he sacado yo con la cámara... Retratos que he ido haciendo a gente mientras trabajaban en su aldea o en su campo de arroz... Tienen una mirada bestial.

Corazón ¿La profesión espabila a uno a fuerza de guantazos? ¿Se madura más rápido?

Maxi Iglesias La profesión da guantazos, pero si tiendo a la madurez es más por lo que quiero sacar. Tengo que hacer cosas que me aporten algo. De aquí ya te digo yo que me voy a llevar algo.

Corazón ¿Como qué?

Maxi Iglesias Como el recuerdo de cuando hice mis primeras cosas, esa sensación... Te ayuda constantemente a ver esa parte de ti que no quieres olvidar, que te ayuda a valorar lo que tienes hoy en día.

Corazón ¿Se olvida fácilmente?

Maxi Iglesias Se puede olvidar muy fácilmente.

Corazón ¿Le ha pasado?

Maxi Iglesias A mí no. Y si me ha pasado, he tenido la suerte de que la gente de mi alrededor me lo dijera. Tengo mucha suerte en ese sentido.

Corazón Recuerdo que cuando empezó, iba con su madre a todas partes. ¿Sigue tan unido a ella?

Maxi Iglesias Sí. Mi madre me sigue acompañando. Y aunque hoy no esté aquí, hablamos por teléfono continuamente, y me pregunta que qué tal el ambiente, qué tal el equipo, qué tal las chicas, si lo estoy pasando bien...

Corazón Vaya, que es usted muy madrero.

Maxi Iglesias Sí, sí, sí, lo reconozco a mucha honra. Cada uno es libre de darle el papel o la importancia que quiera a su madre o a su padre, pero para mí es una persona y una figura clave en mi desarrollo como persona y como actor.

Corazón Quizá ha sido ella una de las que ha tirado del cordel cuando el globo ha empezado a volar, ¿no?

Maxi Iglesias Claro, totalmente. Mi madre nunca ha querido ni un hijo famoso ni un hijo actor. Mi madre lo que quería era un hijo pleno hiciese lo que hiciese. Ha querido un hijo que disfrutara. Si yo ahora mismo trabajara en un taller, como quería hacer al principio porque me encantan los coches y quería hacer piezas tunning, a ella solo le preocuparía que yo estuviera contento y feliz. Lo único que le importa es cómo me sienta yo.

Corazón Pues con esa madre-joya, pone usted el listón muy alto... ¿Qué le gusta en una mujer?

Maxi Iglesias Que sea ella misma ante todo, ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, que tenga claros ciertos valores importantísimos en esta vida, que disfrute con lo que haga, que valore lo que tiene, que le guste viajar, y no me refiero únicamente a destinos turísticos; que le guste viajar con todo lo que eso conlleva. Vivir cada instante, aunque el viaje sea de un día y medio a Zaragoza. Que sepa saborear las cosas y hacer siempre una lectura positiva de lo que sucede.

Corazón ¿Y dónde dejamos la belleza exterior? ¿No importa?

Maxi Iglesias Esto que te acabo de comentar ya supone para mí una belleza mucho más tangible que una cara o un tipo de piel.

Corazón O sea, que necesita conocer a la persona para enamorarse, lo cual es harto difícil...

Maxi Iglesias Sí, pero es que creo que la belleza exterior también emana de la interior. Yo te puedo decir que a primera vista puedo quedarme cautivado por alguien perfectamente, porque lo transmite y yo lo puedo ver así, desde fuera.

Corazón ¿Está enamorado ahora?

Maxi Iglesias Estoy enamorado...

Corazón No me vaya a contestar que sí, pero “de la vida”, por favor.

Maxi Iglesias ¡Es que es verdad! ¿Te lo han contestado muchas veces?

Corazón Todo el rato.

Maxi Iglesias Vaya, entiendo que tienes razón en lo de que es muy común, pero es que yo creo que cada uno lo dice refiriéndose a algo en concreto, ¿no?

Corazón Lo siento, pero no cuela. ¿Se fue acompañado a Vietnam?

Maxi Iglesias Sí, me fui acompañado a Vietnam.

Corazón ¿De una chica?

Maxi Iglesias No, de mi familia. Viajo muchísimo con ellos. Aunque también hago viajes de todo tipo, con amigos, en pareja e incluso solo.

Corazón Cuénteme proyectos profesionales, que seguro que le resulta más fácil hablar sobre ello

Maxi Iglesias Pues por emitir está, por ejemplo, El final del camino, de Televisión Española, que parece que se estrenará en enero. Y hay más cosas. Ya hechas y aún por hacer, pero es mejor no decir nada, ya sabes... Solo puedo decirte que va a ser un buen año.

Corazón ¿Otro buen año? Está que se sale.

Maxi Iglesias Otro, otro, sí, sí. Yo lo voy a decir siempre porque no me gusta, odio de hecho, la falsa modestia. Yo me siento afortunado, me considero una persona privilegiada por poder hacer lo que quiero y por tener la capacidad de disfrutarlo como lo disfruto. Es una cuestión de actitud.

Corazón Retomo el tema de la familia: deduzco que le apetecerá el día de mañana formar una...

Maxi Iglesias Sí. Es muy importante para mí, lo que pasa es que quiero estar preparado en todos los sentidos: en cuanto a tiempo, al aspecto económico, a nivel emocional... Pero lo estoy deseando.

Corazón ¿Tanto?

Maxi Iglesias Lo estoy deseando, de verdad.

Corazón ¿Pero como para ponerse a ello ya?

Maxi Iglesias O sea, con deseando te quiero decir que no me gustaría que el tiempo pasara sin que sucediera. Ahora no. Pero hay gente a la que le gustaría formar una familia y otra a la que no, y a mí me encantaría.

Corazón ¿Con muchos niños?

Maxi Iglesias Sí, sí, sí. Soy muy niñero, me encanta. Me pasa con ellos lo mismo que te decía antes, que cuando estoy con niños, me están recordando constantemente cómo era yo antes, cómo pensaba, qué quería... Es como energía pura y dura. Tanto si están callados como si no paran de corretear, los ves y dices: "Buah". Y al final es casi un fallo que tengo, porque si voy a una comida con gente que tiene niños, enseguida paso de los adultos y desvío mi atención hacia los peques. Pero te estoy hablando de críos de dos, tres años, cuatro... Chiquitines. Me encantan los pequeñitos

Corazón ¿Cómo lleva las críticas?

Maxi Iglesias Mejor de lo que llevo la mentira.

Corazón ¿Por qué?

Maxi Iglesias Porque las críticas las puedes convertir en algo constructivo incluso aunque inicialmente no lo sean, pero la mentira, sin embargo, no aporta nada.

Corazón ¿La caza bien en los demás o se ha llevado muchos chascos?

Maxi Iglesias Es que muchas veces soy muy inocente. Porque tampoco estoy al quite. Por eso muchas veces me he quedado alucinado cuando me he enterado de algo que yo ni imaginaba. Pero es que no pongo mi energía ni me enfoco en eso. No soy así y, además, creo que es una pérdida de tiempo.

Corazón Dígame placeres, 'hobbies'...

Maxi Iglesias Comer, viajar, el cine, hacer deporte de todo tipo… Todos los días tengo que hacer algo de ejercicio porque es una parte fundamental para mí.

Corazón Normal, tendrá que cuidar mucho su físico.

Maxi Iglesias No es tanto por eso. También lo hago para trabajar la imagen interior. Ah, y me gusta mucho disfrutar del tiempo libre.

Corazón Perdón, pensé que esos 'hobbies' que me ha dicho los practicaba en su tiempo libre.

Maxi Iglesias Ya, ya, pero me refiero también a disfrutar del tiempo libre, tal cual. Si me quedo en el sofá viendo la tele, disfruto de estar en el sofá viendo la tele; si estoy en el cine, disfruto del hecho de ir. Vivo intensamente cada momento que tengo libre.

Corazón Me imagino que en estas fechas no se separará usted de su familia...

Maxi Iglesias Tal cual. Todas las celebraciones son muy, muy familiares.