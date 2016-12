Rodar desnudo no me gusta una mierda

31 dic 2016

Compartir en google plus

'Mar de plástico' llegó a su fin habiéndonos regalado la mejor interpretación de Patrick Criado en televisión. El actor, convertido en asesino en la serie de Antena 3, se muestra satisfecho con su labor en la ficción y asegura que no tiene próximos proyectos a la vista.

Corazón Ha compartido numerosas escenas con Federico Aguado, que interpreta a su hermano Sergio. ¿Cómo ha sido su relación?

Patrick Criado Fede ha sido todo un descubrimiento, hemos encajado a la perfección. Hemos trabajado mucho juntos y firmaría en todos mis proyectos compartir escenas con él.

Corazón ¿Qué balance hace de su paso por esta serie?

Patrick Criado Trabajar en esta proyecto ha sido un regalo que pasa muy pocas veces en la vida y hay que aprovecharlo. Ha sido muy satisfactorio y gratificante, un personaje que me ha dado la oportunidad de hacer muchas cosas.

Corazón ¿Qué proyectos tiene ahora?

Patrick Criado De momento, no tengo nada. Estoy a la espera de varias cosas que pueden salir o no.

Corazón ¿Ha madurado con este personaje?

Patrick Criado Este personaje me ha dado la oportunidad de trabajar duro. De buscar muchas ramas a las secuencias. He aprendido muchísimo.

Corazón Ha tenido que enfrentarse a varias escenas desnudo en Mar de plástico. ¿Cómo lo llevó?

Patrick Criado La verdad es que no me gusta una mierda (risas). Por lo menos eran desnudos justificados, que tenían una razón. Creo que los actores tenemos que exigir que los desnudos estén justificados y si crees que no es así, defiéndelo a muerte.

Corazón ¿Es usted muy poderoso?

Patrick Criado No, pero estás ahí delante de mucha gente y no es plato de buen gusto. Al final, se pasa y todo el mundo es muy profesional, hay equipos muy reducidos. Pero prefiero una escena pegando tiros que estar en bolas (risas).

Corazón ¿Le cuesta llevar una vida normal por ser famoso?

Patrick Criado No, no tengo ningún problema. No es algo exagerado ni nada así. Yo puedo salir a la calle y puedo ir a los bares con normalidad.

Seguro que también te interesa...

Patrick Criado: "¡Claro que siendo actor se liga más!"