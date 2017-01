Â¡Feliz vida nueva!

Atrás quedan ya los sucesos tóxicos que os han impedido avanzar y miramos al futuro haciendo planes. Pasa siempre, así que no desaprovechemos 'la carrerilla'. ¡Pongámonos en marcha! Que hay mucho que hacer. No perdamos tiempo, que ya vamos algo tarde.

Lo dicho: llegamos al nuevo año llenos de esperanzas para conseguir aquello que quedó pendiente y que sabemos que conseguiremos solo si nos entregamos a un cambio importante en nuestras vidas. Y –¡mucha atención!– un cambio de actitud que pasa por la toma de decisiones que serán claves para llegar a él. Dar ese giro es determinante para que la ‘nueva vida’ que queremos diseñar para 2017 pueda darse. Tomemos un tiempo para algo tan crucial.

Sabemos que los cambios que queremos no se producirán a no ser que lo tengamos del todo claro, que son posibles y que dependen, sobre todo, de nosotros. Pero seamos prudentes y realistas. No es momento de marcarse grandes logros a corto plazo, sino de pensar en aquello que se desea conseguir y cuál es el camino a seguir paso a paso. Muy importante saber que, cada uno de esos escalones a subir, deben de ser logros alcanzables, medibles y gratificantes. No es cuestión de cambiar radicalmente de vida, sino de, conscientemente, dirigirnos hacia el cambio que anhelamos a partir de ahora.

Marca esa hoja de ruta con hitos concretos y bien definidos en el tiempo

Y tampoco esbocemos un deseo dispersamente sobre un papel, de manera romántica e idílica, sino como algo posible de conseguir si se sigue una hoja de ruta. Marca esa hoja de ruta en hitos concretos y bien definidos en el tiempo, con un calendario claro. En cuanto te pongas a diseñarlo, te darás cuenta de los impedimentos que ves en ese logro y cuáles son, también, las ventajas de conseguirlo. Debes analizar todo para que fructifique y tenga sentido en tu mente y visión de futuro. Cuanto más concretes, más cuerpo tendrá y más posibilidades de éxito tendrá tu ansiado cambio. Si lo visualizas, incluso con ejercicios de meditación, mejor.

Y no olvides anotar en tu mapa de viaje cada señal de progreso, por pequeña que sea. Valorar qué aporta a tu objetivo ese avance y decidir hacia dónde sigues. Finalmente, una vez sopesado, algo clave: debes premiarte por ello y además sin recatos. Felicitarte por lo conseguido y, si crees oportuno, compartirlo. Ve a por lo que quieres conseguir, porque la desidia, el cansancio y otras distracciones pueden alejarte del propósito y, entonces, será más complicado retomar aquello que marcaste como fundamental para la felicidad en este arranque de año. Sé que es una manera poco cómoda de empezar, pero confiésalo: eres de los que te gustan los retos. Feliz año nuevo, pero muy nuevo.