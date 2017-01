Yo quiero hijas felices que hagan lo que quieran

8 ene 2017

Por primera vez Belinda Washington habla junto a su hija Andrea Lázaro en una entrevista donde se muestran tal y como son, sin filtros ni reproches. Madre e hija tienen mucho en común, pero respondiendo a dos estilos de mujer con el lógico salto generacional.

Corazón Estar al lado de su hija en su debut como modelo debe ponerle a una de los nervios. ¿Cómo ha vivido la experiencia de ver a Andrea desfilando por primera vez y, además, para una firma de ropa interior?

Belinda Washington No hay palabras. Primero estoy muy agradecida al equipo de Selmark por elegirme como conductora del acto y, sobre todo, por apostar por mi hija como modelo. Todo surge porque Pilar Gonzalo me había escuchado cantar con mi banda y siempre me dijo que le gustaría contar conmigo para algún evento. Y llegó el momento con la presentación de la colección.

Corazón ¿Y cómo madre no le preocupaba que su hija debutara en una pasarela de lencería?

Belinda Washington Lo cierto es que la han cuidado mucho, porque no deja de ser una joven de 19 años y es normal que quisiera sentirse cómoda. Ha presentado una colección con unos camisones maravillosos y se ha sentido muy arropada. Y eso que yo no he puesto ningún impedimento, ya que Andrea es quien ha decidido lo que quería llevar y me hubiera parecido bien cualquier elección

Andrea Lázaro Es verdad que antes de salir me sentía muy nerviosa, pero una vez pisé suelo ya me he tranquilizado además me han preparado bien. Es cierto que pedí que me taparan un poco, porque me daba cierta vergüenza debutar con ropa ligera y eso ha ayudado.

Corazón ¿Será este el principio de su carrera en el mundo del modelaje o no se lo plantea?

Andrea Lázaro Si te digo la verdad aun no sé muy bien a qué me quiero dedicar. Estudio Bellas Artes y Diseño y mis inquietudes se encaminan hacia el mundo creativo, pero aún estoy sin definir el camino exacto.

Corazón Tener una mamá famosa que sale en televisión, actúa en teatro y cine y hasta canta tendrá sus ventajas. ¿Es así?

Andrea Lázaro Han sido más ventajas que lo contrario. Le he comentado que me apetece hacer cursos para prepararme y aprender bien, porque si quiero dedicarme a esto sé que necesito formación adecuada.

Corazón Además, cuenta con muchos seguidores como 'youtuber.'

Andrea Lázaro Tengo mi canal de YouTube desde verano. Allí hago un poco de todo, desde trucos de moda y belleza a las experiencias que vivo en los viajes. O lo que me pidan mis seguidores.

Corazón Mientras su hija prueba suerte en estas nuevas plataformas usted sigue al pie del cañón con la obra 'Menopause', junto a Charo Reina, Marta Valverde y Edith Salazar.

Belinda Washington Acabamos de renovar en el teatro y estamos felices de poder seguir. La verdad es que no paro. Hace poco se ha emitido la serie Lo que escondían sus ojos, en Telecinco, donde tenía un papel, sigo con mi pintura y mi música, estoy pendiente de un proyecto de televisión… La verdad es que no me puedo quejar.

Corazón Y como buena conocedora de este mundo, ¿no siente cierto vértigo al pensar que su hija se pueda decantar por una profesión tan insegura?

Belinda Washington Yo quiero hijas felices que hagan lo que ellas quieran. No soy de imposiciones, sino todo lo contrario. Lo único que he sido es muy protectora cuando eran más jóvenes, para que no se lanzaran, porque consideraba que eran muy niñas. Una vez son mayores de edad, son ellas las que deben decidir si quieren seguir en el anonimato o dar un paso adelante. Andrea vio hace un año los desfiles de Cibeles conmigo. Le gusta este mundo y quiere hacer cosas puntuales. Aun ni tiene representante ni agencia de modelos, pero es cuestión de ir viendo si quiere seguir y que sea ella quien decida hacia donde quiere dirigir sus propios pasos.

Corazón Andrea, ¿tiene ejemplos a los que le gustaría seguir?

Andrea Lázaro De las modelos españolas, la única que me interesa es Blanca Padilla.

Corazón ¿Cómo celebran en casa la Navidad?

Andrea Lázaro Es una época que me gusta especialmente, porque además mi cumpleaños es el 6 de enero.

Corazón Me dice que esta es su primera entrevista y me gustaría saber si tiene ya claro hasta dónde piensa llegar y qué límites no quiere traspasar.

Andrea Lázaro La verdad es que no es algo que me haya planteado.

Corazón ¿Y si le pregunto por sus amores?

Andrea Lázaro Pues te diré que tengo novio.

Belinda Washington ¿Ves como es muy de verdad?

Corazón ¿Cómo ha sido Belinda como madre?

Andrea Lázaro Muy buena. Siempre nos ha querido proteger en el buen sentido de la palabra. Ha sido un gran ejemplo para mi hermana y para mí. A veces tiene su genio, pero lo bueno es que se le pasa rápido.

Corazón Y para usted Belinda, ¿tener dos adolescentes en casa no puede ser a veces un tormento?

Belinda Washington Reconozco que a su edad yo era mucho peor, más rebelde y loca. Mis hijas son muy responsables y tienen la cabeza muy bien amueblada. Creo que es el resultado de haberse criado con amor y paz. Y también de haber hablado mucho y compartirlo todo. Han vivido mi profesión desde niñas y se han comportado de maravilla, sin necesidad de haberles pegado jamás en toda su vida. Estoy en contra de eso. Hay reglas que no se pueden saltar, pero todo hay que enseñarlo y explicarlo desde pequeñas. Me encanta como son y como se portan. En cuanto a la Navidad, lo que menos me gusta es la vena consumista, que creo no tiene nada que ver con el espíritu navideño. Son días de introspección, de ver cómo ha ido el año, en qué puedes mejorar… Por eso pienso que una de las mejores Navidades que hemos vivido fue hace dos años cuando viajamos todos a Escocia para estar con mi padre. Nos dedicamos a pasear por el campo y en las caminatas aprovechábamos para hablar y reflexionar. Tengo recuerdos muy especiales de esos días.

Corazón Hablando de padres, ¿qué tal lleva el suyo que haya debutado como modelo y pueda ser un personaje futuro del mundo del corazón?

Andrea Lázaro Lo lleva bien y lo único que ha hecho es desearme mucha suerte.

Belinda Washington Fue peor fue cuando se enteró que tenía novio.

Andrea Lázaro (Risas) Sí, pero después de conocerlo me dijo que por qué no se lo había contado antes.

Belinda Washington Le conocemos todos y te diré que es un chico estupendo y una gran persona.

Corazón ¿Tiene idea de casarse muy joven?

Belinda Washington Calla, calla no me pongas nervios.

Andrea Lázaro Nooo. Tenemos muchas cosas que hacer antes de dar ese paso.

Corazón ¿Qué le piden cada una de ustedes al año 2017?

Andrea Lázaro Salud y felicidad.

Belinda Washington Salud y poder estar junto a mi familia, además de dar gracias por todo lo que tenemos. Sobre todo que haya mejoría para todos, más trabajo y estabilidad.

Corazón ¿Ya saben qué regalos se harán estos días?

Andrea Lázaro A mi madre ropa no, porque tiene mucha y no se la pone. Lo mejor son cosas para pintar, incluso, un buen masaje que le encanta.

Belinda Washington A mi hija le vuelve loca los viajes y las experiencias. Por ahí seguro que acierto.