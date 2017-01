Miki Nadal y Carola Escámez pierden el bebé que esperaban

4 ene 2017 corazón

"Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser, será, seguro... Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y, casi fuera de riesgo. Ahora, a recuperarse para poder disfrutar de esta vida tan maravillosa. Besos".

Con este mensaje en su cuenta de Instagram anunciaba Carola Escámez, mujer de Miki Nadal, que han perdido el bebé con el que iban a aumentar la familia este 2017.

Miki y Carola, padres primerizos el pasado 2015, cuando nació Carmela, querían darle un hermanito a su primogénita, pero tras someterse a una operación, Escámez ha recibido este mazazo que ha compartido a modo de deshaogo con sus seguidores.

Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser, será, seguro... Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y, casi fuera de riesgo. Ahora, a recuperarse para poder disfrutar de esta vida tan maravillosa. Besos !! Una foto publicada por Carola Escámez ™® (@carolaescamez) el 3 de Ene de 2017 a la(s) 9:39 PST

