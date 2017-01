Sigo rodeada de la misma gente de siempre

14 ene 2017

Acaba de protagonizar 'Lo que escondían sus ojos' (Telecinco) y ya está sumergida en otro proyecto televisivo. Blanca Suárez afrontó a finales de 2016 el rodaje de 'Las chicas del cable', la primera serie española para Netflix. Feliz de poder encadenar un proyecto con otro, hablamos con la actriz de su dulce momento profesional.

Corazón ¿Es de las que disfruta viendo su trabajo o de las que prefiere no verse?

Blanca Suárez Intento verlo de forma objetiva, no me fustigo ni nada parecido. Al final, lo hecho, hecho está. Me gusta verlo como una espectadora.

Corazón ¿Es capaz de verse como si no fuera usted la que está en pantalla?

Blanca Suárez A ratos sí, es complicado porque tú te conoces y ves más allá. Cuentas con los recuerdos del rodaje.

Corazón Su trabajo suele tener muy buenas críticas, ¿cómo las recibe?

Blanca Suárez Las buenas críticas gustan mucho, pero ya está. Haberlo hecho bien una o 15 veces no significa que a la 20 no la cagues (risas). Cada proyecto es un mundo. Hay que ser consciente del valor que tienen las cosas. Todos los días nos olvidamos de gente que ha hecho cosas realmente importantes. Son ciclos-modas que de quien menos dependen es de nosotros, creo que lo hacen más de los medios.

Corazón ¿Lo tiene muy presente?

Blanca Suárez Total. No me ha pasado, porque siempre he estado trabajando, pero convives con ello. Sabes que esto no es así siempre y hay que estar centrado.

Corazón Pero a usted no parece haberle cambiado la fama. ¿Cómo lo hace?

Blanca Suárez No lo sé, creo que es el hecho de no haber parado de trabajar. Sigo rodeada de las mismas personas: mi familia y mi equipo de trabajo es el mismo desde que empecé. Mi círculo es muy pequeño y no tiene mucha relación con este mundo.

Corazón Qué tal ha sido el rodaje de 'Las chicas del cable'?

Blanca Suárez Ha sido muy intenso, con muchas horas de trabajo.

Corazón ¿Qué nos puede contar?

Blanca Suárez Es una serie muy coral. Yo interpreto a Lidia que es una de las telefonistas, la cara principal del grupo.

Corazón La serie se verá en muchos países. ¿Quiere hacer algún proyecto fuera?

Blanca Suárez No tengo esos planes. Llegó y dio la casualidad de que es una producción a nivel mundial.