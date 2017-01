'Fast love': el secreto de Mario Casas

Suspense en el paraíso de la nueva ola de actores con voz bajita y cuerpos machacados en el 'gym'. Mario Casas hace un mes dejó la casa en la que vivía su último amor eterno con Berta Vázquez, de la que se quedó prendado cuando rodaban 'Palmeras en la nieve'.

Rumores en todos los locales in y susurros en los mejores gastrobares de la noche madrileña. Hay un runrún desde hace unas semanas, con el nombre de una modelo, que le hace pupita al corazón dolorido de Berta.

Arekion podría ser el nuevo fichaje sentimental de 'Mario Houses'

Se dice, se cuenta, se comenta, se rumorea, nos han dicho, que han oído, que decían que la joven Dalianah Arekion, de ojos impresionantes, nacida en San Sebastián e hija de española y mauriciano, podría ser el nuevo fichaje sentimental de 'Mario Houses', como firma él en las redes sociales.

El secreto de esta presunta historia lo tiene Sheila Casas, la hermana de Mario, que cuando estudiaba Derecho soñaba con ser fiscal y ahora ejerce de representante de actores en Los Ángeles. Precisamente allí, me aseguran que se fugaron unos días Dalianah y él, después de terminar el rodaje de un spot para una firma de ropa, y donde el destino quiso que se hicieran tilín. Presuntamente.

Sheila Casas, que invirtió aquellos 120.000 euros que ganó en el concurso de televisión 'Allá tú', que presentaba Jesús Vázquez, en un local de copas que abrió en 2011, en el barrio de Moncloa, Bosque das meigas, sabe muy bien si Dalianah es la nueva inquilina en el corazón de Mario o solo una foto en el álbum de conocidas de su hermano.

Un secreto que se llama 'Fast Love' –el equivalente en el amor a la comida rápida– y esconde la tragedia que envuelve todas sus relaciones sentimentales: en cuanto se enamora, comienza la cuenta atrás para la despedida y vuelta a empezar.

Cuando aun posaba con chupa de cuero y el dedo gordo de la mano izquierda hacia arriba, como Kiko Rivera sigue haciendo, Mario se derritió por Blanca Suárez, que acabó con él y se fue corriendo a los brazos de Miguel Ángel Silvestre, otro actor de voz bajita y cuerpo de muñeco Ken. Se rumoreó que estuvo con Clara Lago, pero ninguno de los dos dijo que se quisieran. María Valverde le llegó muy adentro hasta el punto de que le salió del alma declarar: «"a no soy un picaflor". Pero se equivocó y un día se fue a vivir con Berta Vázquez, hasta ahora, que, como les cuento, podría estar iniciando pasión con la modelo.

¿Cuánto durará esta historia?

