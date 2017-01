De momento no queremos más hijos

16 ene 2017

Está en racha: el 17 de enero se enfrenta al reto de subirse al escenario y meterse en la piel de 'Tristana'. Feliz con la familia que ha creado, aprovecha cada oportunidad para disfrutar de los suyos, porque, como es sabido, los Molina son una auténtica piña.

Corazón En su familia cada uno ha ido configurando un perfil y el suyo se está encaminando hacia el de los escenarios. Actualmente, trabaja en la obra Todo es mentira y, en breve, interpretará uno de sus proyectos más ambiciosos

Olivia Molina En el teatro me siento cómoda y retada. Es un espacio donde soy más yo, me identifico perfectamente. Disfruto aprendiendo, siento cómo voy avanzando y creciendo como actriz. El teatro me enamora y, a la vez, me sobrecoge. Ese plano de realidad y presente absoluto, en ocasiones, impone.

Corazón En el teatro, además, uno se examina cada tarde con un público diferente.

Olivia Molina Son ojos nuevos y es como empezar de cero en cada función. De ahí la entrega y las ganas a diario.

Corazón Siempre se ha dicho que era el género mayor del terreno de la interpretación. ¿Sigue pasando?

Olivia Molina Yo pienso que sí, porque te saca de tu zona de confort, de la comodidad, de lo que controlas, y pasas al presente donde puede ocurrir cualquier cosa. Hay que salir adelante con tus propios recursos y eso resulta muy impresionante.

Corazón Supongo que para una actriz con hijos tan pequeños es más cómodo tener una función con un horario fijo que largas sesiones de rodaje sin poder organizarse con facilidad.

Olivia Molina Puede que eso haya influido en mi momento actual, ya que agradezco tener mi espacio como actriz, para poder estar cerca de mis hijos durante su crianza. Es verdad que son horarios cómodos frente a las largas jornadas de rodaje de series de televisión, más imprevisibles. Puedo organizarme y compaginar mi vida profesional con la de Sergio (Mur), ya que el trabaja de día y yo, de noche. Así nos complementamos. De todas formas, también es verdad que hay más maneras de hacerlo: tienes ayuda o tiras de la familia, como hacen todos los padres trabajadores. Al final, la necesidad te hace encontrar nuevas salidas. Lo que sí queremos es que nuestros hijos tengan todas sus necesidades cubiertas y nosotros podamos seguir con nuestras obligaciones. Como hoy, por ejemplo, que he venido a amadrinar la nueva línea de refrescos Premium para adultos de Indi. Un proyecto que me ha interesado desde el principio, ya que es producción artesanal realizada en España y con unos sabores que son de lo más apetecibles.

Corazón ¿Y cómo están sus niños?

Olivia Molina Son muy bebés aun. Vera tiene 4 años y Eric, uno y medio. Están en pleno subidón de descubrir la vida y yo redescubriéndola a su lado y sintiéndome mamá, algo que, a pesar de lo tópico que pueda sonar, para mí se ha convertido en lo más sagrado y potente que me ha dado la vida. Estoy enamorada de mis hijos.

Corazón ¿Quieren seguir aumentando la familia o con dos se plantan?

Olivia Molina De momento no queremos más hijos. Con dos creo que la balanza familiar está equilibrada. De ahí que lo vivamos con tanta ilusión.

Corazón Llamarse Molina es casi sinónimo de apostar por las grandes familias.

Olivia Molina Somos una familia muy unida y nos queremos todos mucho. La casa de mi abuela sirve para, tarde o temprano, pasar por allí y saber unos de otros, porque hoy es difícil reunirnos todos a la vez. Somos independientes, tenemos nuestras vidas, pero hay una unión por encima de todo. Lógicamente, hoy mi foco son mis hijos, a todas las madres les pasa. Pero sé que siempre cuento con mi madre y mis hermanos.

Corazón Además, usted tiene hermanos de diferentes generaciones, y eso provoca que todo sea más divertido, ¿no?

Olivia Molina Imagínate. Yo tengo 36 años y mis hermanos 30, 20, de 18 y 14. Tengo todas las etapas vitales en mi familia.

Mi madre me ha sorprendido como abuela"

Corazón ¿Se imagina vivir fuera de España y, por ende, distanciada de los suyos?

Olivia Molina Lo hemos hecho ya. Sergio y yo decidimos irnos a raíz de su trabajo en Miami y México. Primero solo con la niña y luego, también con el niño. Creímos que iba a ser mucho más complicado pero no resultó tan duro. Aprendimos otra cultura, mejoramos los idiomas y como pareja nos unió más. Estuvimos explorando nuevos horizontes solos y eso hizo que nuestra relación sea aun más sólida, tras comprobar que somos capaces de enfrentarnos a cualquier reto. El hecho de dominar idiomas también hace todo más fácil y, sinceramente, pienso que el mundo va en esa dirección. Por eso quiero educar a mis hijos en esa mentalidad.

Corazón Una saga de artistas y usted unida también con un actor. Sus hijos tienen todas las papeletas en su ADN de seguir con la tradición.

Olivia Molina No quisiera poner esas etiquetas. Conozco todo lo maravilloso de esta profesión, pero también lo complicada que puede llegar a resultar a veces, sobre todo en la búsqueda de tu identidad. Quiero que mis hijos se sientan libres y, por supuesto, estaré siempre apoyándoles, pero el abanico es muy grande y no hay que reducir los sueños.

Corazón ¿Cómo es Ángela Molina como abuela?

Olivia Molina Expresarlo en palabras sería demasiado simple. Hay muchas capas. Además de una madre, es una mujer generosa, una artista sublime, respetuosa, defensora de las mujeres, comprometida… La admiro como mujer y, por encima de todo, como hija suya que soy. Claro que me ha sorprendido como abuela. Tiene una capacidad enorme para querer, para entregarse. Eso es lo que más me emociona. Es un ejemplo en todo. Es que es mi madre.

Corazón ¿Cómo se siente ahora?

Olivia Molina Me siento alineada, como si todas las piezas se estuvieran colocando y empezara a vislumbrar el dibujo de mi vida, de lo que tengo y doy. Me siento muy agradecida.

Corazón Para colmo se lanza a interpretar su gran reto hasta el momento en 'Tristana'.

Olivia Molina Sin duda. Es un equipo increíble dirigido por Alberto Castillo y mi gran reto profesional. Por eso reconozco que el momento que estoy atravesando es inmejorable.

Corazón ¿Qué hace para disfrutar?

Olivia Molina Disfruto mucho con el yoga. Me sienta muy bien, me libera la tensión de la cabeza y me coloca en un sitio de escucha donde disfruto y me relajo. También me encanta cocinar y las pequeñas cosas del día a día. No tanto las faenas rutinarias, sino el saber sacar gusto a cada día, deleitarme con esos pequeños detalles.

Corazón ¿Qué espera de 2017?

Olivia Molina No perder esta conciencia de lo que hay y tengo. Y, por supuesto, seguir trabajando para que todo salga adelante.

