Cuatro detenidos y mÃ¡s revelaciones sobre el asalto a Kim Kardashian

13 ene 2017

Cada vez se van despejando más incógnitas al respecto del robo a mano armada que Kim Kardashian sufrió el pasado octubre en París, mientras disfrutaba de la Semana de la Moda. Aun no se han confirmado esos nueve millones de euros en pérdidas que sufrió la estrella, aunque sí sabemos que solo su anillo de compromiso, objetivo primero de los cacos, estaba valorado en cuatro millones. También sabemos que los malhechores huyeron del hotel de lujo en el que perpetraron el asalto a pie y en bicicleta.

Una de las últimas revelaciones de la fiscalía tiene que ver con la investigación: fue el ADN que quedó en el pañuelo con el que amordazaron a Kim Kardashian el que llevó a la detención de 17 personas y a la acusación de cuatro sospechosos que ya han sido puestos a disposición judicial. Se trata de tres hombres de 63, 64 y 44 años, a quienes se les imputan delitos de encubrimiento en banda organizada, asociación de malhechores, complicidad por robo a mano armada y secuestro. Un cuarto hombre de 27 años ha sido imputado y puesto en libertad a la espera de presentarse a juicio.

La fiscalía de París ha admitido que no se terminan aquí las imputaciones: otras seis personas se encuentran aún detenidas y podrían ser acusadas mañana. No se espera que, llegado el momento, la estrella de los realities y diva global tenga que viajar a París para declarar, ya que la ley francesa protege a las víctimas y no las obliga a enfrentarse con sus agresores en el juicio.

