AsÃ­ fue el fiestÃ³n de Marta Ortega por su 33 cumpleaÃ±os

15 ene 2017 corazón

Compartir en google plus

En Londres, rodeada de amigos y con Carlos Torretta como 'invitado de honor'. Marta Ortega celebró este fin de semana su 33 cumpleaños por todo lo alto. Nos atrevemos a hacer esta afirmación porque las fotos que los asistentes han colgado en sus redes sociales así lo certifican.

El punto de encuentro de, pro ejemplo, Eugenia Silva y Jon Kortajarrena, fue el lujoso club Chiltern Firehouse, situado en el barrio de Marylebone. Amaia Salmanca, Luis Medina o Diego Osorio son otros d elos VIP que soplaron junto a la heredera de Inditex las velas de su tarta.

Y por si alguien se lo ha preguntado a estas alturas, no, Osorio no paseó a su nuevo amor,la hija de Bono de U2, aunque tampoco podemos poner la mano en el fuego porque no estuviera entre los presentes.

Repost @kortajarenajon... Mr K and his girls! @marta_o_p @etorriente @amaiasalamanca_ Una foto publicada por Eugenia Silva (@eusilva) el 14 de Ene de 2017 a la(s) 4:09 PST

Además de Silva, Kortajarena quiso mostrar lo bien que lo pasaron en la exclusiva fiesta.

Who is handing it? Una foto publicada por Jon Kortajarena (@kortajarenajon) el 14 de Ene de 2017 a la(s) 3:11 PST

Seguro que también te interesa...

Marta Ortega y Carlos Torretta no ocultan su relación

Así es Carlos Torretta, el presunto nuevo amor de Marta Ortega

Marta Ortega posa para Mario Sorrenti