Me ha costado aceptar a la mujer lujuriosa que hay en mí”

C. Pero eso Donald Trump sí que lo ha hecho...

S.B. En su caso, es una estrategia muy hipócrita, ya que no renuncia a los beneficios de sus empresas.

C. ¿Cuáles son sus pecados?

S.B. Soy compulsiva y por eso peco de gula. He tenido ira, pero creo que me defino más con el orgullo, ya que mi parapeto ha sido la soberbia. Cuando alguien me ha tratado mal, me he cubierto de ella y es cuando ha salido una fuerza que me ha ayudado a superar diferentes momentos, aunque en otras ocasiones me ha perjudicado porque me he pasado. Un pecado que me ha costado aceptar es la mujer lujuriosa que hay dentro de mí. Siempre la he tenido acordonada. He sido pudorosa al hablar, compartir y hasta aceptar la lujuria y ahora ya estoy en el camino. Con los años, aprendes que la vida no es como te la contaron sino como aparece. Romper con ciertas creencias cuesta bastante y entras en fase de crisis, pero siempre es para evolucionar