Donald Trump ajusta cuentas con de Tom Ford: "No me gusta".

19 ene 2017

El rechazo por parte del mundo de la moda a la Primera Dama no pasa inadvertido para el Presidente Trump, aparentemente enfrascado en sus guerras diplomáticas en Twitter. Cuando el pasado noviembre Tom Ford se unió al grupo de diseñadores que declinaban la posibilidad de vestir a Melania Trump no hubo reacción por parte de la Primera Familia. Fue en el programa de televisión 'The View', y Ford fue uno de los más explícitos en sus razones: explicó que cuando solo era la esposa de un magnate ya le habían ofrecido vestir a Melania, pero no había aceptado la proposición porque "ella no es necesariamente mi imagen".

En principio, podríamos pensar que el cuerpo diez de top model de la próxima Primera Dama y su estilo francamente sexy encaja como anillo al dedo con la firma de Ford. Por eso su negativa chocó tanto: ¿qué será exactamente lo que no le gusta al director de cine? Para engordar aún más la polémica, alguien preguntó a Donald Trump por el asunto en el programa "Fox & Friends", y el Presidente se apresuró a asegurar que Melania "Jamás le había pedido ropa a Tom Ford porque no le gusta Tom Ford. No le gustan sus diseños. Jamás nadie le ha pedido nada para Melania".

Parece probable que el encargo no fuera directamente de la Sra. Trump sino de alguna estilista (¿de una revista? ¿de algún programa de la tele?) que estuviera reuniendo 'looks' para presentarle a la ex modelo: está claro que Ford no prestó ninguno. En todo caso, Donald Trump llevó mucho más allá su ajuste de cuentes con el diseñador diciendo: "No soy fan de Tom Ford, nunca lo he sido. Steve Wynn [hotelero de Las Vegas] me llamó cuando le escuchó decir aquello de Melania para decirme que había tirado a la basura toda la ropa que tenía suya".

