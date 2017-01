Lo que Malia y Sasha Obama piensan de la presidencia de Donald Trump

19 ene 2017

En estos últimos días en la Casa Blanca, han menudeado más las intervenciones mediáticas de la familia Obama, que se despide tras ocho años no sabemos si de muchos triunfos, pero sí de un uso inédito e inteligentísimo de los medios de comunicación.

En una de estas últimas entrevistas, Barack Obama fue preguntado sobre cómo se habían tomado sus hijas la inminente presidencia de los Trump. Al casi ya ex Presidente se le caía, claro, la baba.

"Mis hijas son tremendas, hombre... Cada día que pasa, conforme crecen me van sorprendiendo y encantando e impresionando más y más", confesó.

Obama contó que a sus hijas "les había decepcionado" el resultado electoral: "Pusieron mucha atención a lo que su madre dijo durante la campaña y creyeron en su mensaje, porque es congruente con lo que siempre hemos tratado de enseñarles en casa, lo que les hemos enseñado que se ha de esperar de un futuro marido o futura esposa".

En todo casi, ninguna de las dos se muestra desesperanzada. "Me siento muy orgulloso porque ninguna de las dos se han vuelto cínicas. No sienten que, porque su partido ha perdido o porque algunos de los valores que defienden no son reivindicados, América las ha rechazado a ellas o a sus ideas".

Barack Obama reveló que ninguna de las dos piensa hacer carrera en la política, y que en esa decisión también observa "una gran influencia de su madre". No nos queda muy claro si eso quiere decir que Michelle descarta totalmente postularse a la Presidencia en un futuro o no.