George Clooney y Amal podrían estar esperando gemelos

20 ene 2017

George Clooney y Amal podrían ser papás en los próximos meses. La pareja, que se casó en 27 de septiembre de 2015 en Venecia con un gran despliegue mediático, podría estar esperando gemelos según informa en exclusiva 'In Touch'.

Tras varias semanas de rumores, la publicación cita como fuente al entorno más cercano de la abogada especializada en Derechos Humanos, que informa de que el actor y su esposa podría estar esperando gemelos, en concreto un niño y una niña, lo que les ha hecho “sentir un poco de miedo”.

A pesar de todas las novedades que van a vivir en los próximos meses, el matrimonio no puede estar más ilusionado porque “les ha hecho realmente felices”. Eso sí, el embarazo no ha sido una sorpresa del todo porque hace unos meses Amal se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro.

¿Y cómo está viviendo este momento el actor al que le apodaban el soltero de oro? “Está muy pendiente de todo lo que necesita Amal y le habla a los bebés”, relató esta fuente a dicha publicación.