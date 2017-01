Me siento un impostor y me encanta

28 ene 2017

Se marchó de Mediaset hace solo un año y medio, y ya está de vuelta en la cadena. Risto Mejide recupera su popular 'Chester', en Cuatro, para conducir una nueva versión de su programa que ya ha iniciado las emisiones. Hablamos con el conocido publicista de su regreso a ‘casa’ y de su relación con la bloguera Laura Escanes.

Corazón De esta nueva etapa, ¿con qué invitado se ha sentido más satisfecho?

Risto Mejide Belén Esteban, porque es una Belén que no te esperas. Estamos hartos de verla televisión, pero no de esta forma.

Corazón El formato ha cambiado. ¿Usted también ha dado un giro?

Risto Mejide Eso tendrán que decirlo mis amigos, yo estoy cansado de verme todos los días.

Corazón Muchos hombres acusan la crisis de los 40, ¿cómo lo ha vivido usted?

Risto Mejide Llevo 40 años en crisis.

Corazón En la primera entrega de este Chester in lover usted dice que se sufre por amor. ¿Es su caso?

Risto Mejide Siempre se sufre por amor, aunque sea por perderlo. El que no sufre, no ha amado.

Corazón También afirmó en ese capítulo que se sufre por el qué dirán...

Risto Mejide También, en ocasiones sí. En este momento estoy en un punto en el que me da igual lo que digan.

Corazón ¿Este 'Chester' tiene menos colmillo y más amor?

Risto Mejide El colmillo está bien utilizarlo cuando hay que hacerlo, pero hay que tener otro registro. Con el Chester, he podido mostrar otras facetas.

Corazón ¿Se enamoraría usted del personaje ‘Risto Mejide’?

Risto Mejide No, para nada. Porque me veo cada día y digo: "¡Madre mía!" (risas). Yo me siento como un impostor, no es una pose y me encanta. Me veo como un intruso en la televisión, donde cada día puede ser el último.

Corazón ¿Es usted impermeable a las críticas que recibe?

Risto Mejide Las críticas o vienen con nombre y apellidos, o no llegan. No es lo mismo que alguien que no me conoce me insulte a que lo diga mi madre. No me afecta igual.

Corazón ¿Sentaría a su chica en el Chester? ¿Qué le preguntaría?

Risto Mejide Yo entrevistaría a todo el mundo. Todos tenemos un Chester. Pero hasta que no estuviera allí no se qué preguntaría. Lo bueno de este programa es que no voy con nada prefabricado.

