Adriana Abenia: "Me da pereza ser madre"

31 ene 2017

Ha terminado 'Hazte un selfie' y 400.000 espectadores ya la están echando de menos. Adriana Abenia es un animal televisivo que lleva comiéndose la pantalla desde 2009, cuando presentó las campanadas, junto a David Civera, para Aragón TV.

A sus 32 tacos, Adriana es modelo, escritora, actriz y presentadora y sin perder ni un gramo de frescura. Puede ser la más gamberra de un programa o la más en un informativo. Ahora que se cumple un año y un mes de su boda con Sergio Abad está un poquito harta de que el personal le mire la tripita.

A mí me lo dejó muy clarito: ·Me da pereza ser mamá. Y me molesta la presión que ejerce la sociedad sobre las mujeres para que seamos madres".

Sexismo

"Además yo creo que lo del instinto maternal es algo muy sexista, porque da la impresión de que es solo cosa nuestra, cuando hay hombres que desean ser padres por encima de todo. No soy niñera y ser madre implica sacrificar parcelas de mi vida de las que soy muy celosa", me añadió.

Te aseguro que mi marido y yo no hemos sufrido ningún bache irreparable"

Sobre su año de matrimonio con Sergio explica: "El problema está en idealizarlo. Te aseguro que no hemos sufrido ningún bache irreparable. La mayor crisis que se nos presenta es cuando tenemos que decidir quién de los dos hace la ensalada o a quién le toca acostar al loro. Te soy muy sincera, no he notado ninguna diferencia al estar casada. Yo ya sabía donde me metía (risas). Llevo toda la vida conviviendo con él y nos conocemos desde niños. Ninguna sorpresa negativa".

Y tal y como empezábamos el texto, lo acabamos: hablado de ese espacio televisivo que ha tocado a su fin: "Todo el equipo nos hemos dejado la vida. Hacía el papel de gamberra y me hace muy feliz saber que a la gente le ha gustado. Te cuento un secreto: mi abuela no se lo perdió ni un solo día y ha sido mi fan más entregada".

Para concluir explica: "En la tele, tu lo sabes, somos nómadas, como los actores, saltamos de aquí para allá. En cada programa te piden cosas diferentes y yo me entrego. ¿Sabes lo que te digo? Lo mejor está por llegar, créeme".

Seguro que también te interesa...

Adriana Abenia, a la carga contra Alba Carrillo: "No somos amigas ni conocidas"

Adriana Abenia tras el susto se lo está pensando

Adriana Abenia relata su lucha contra un tumor en el cuello