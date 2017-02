Jamás le daría un guantazo a un fan como Justin Bieber

1 feb 2017

Si alguien piensa que con este trabajo va a dar carpetazo a su carrera, está muy equivocado. Francisco lanza al mercado '35', una producción grabada casi íntegramente en el concierto ofrecido el 1 de diciembre en el Teatro Apolo, en plenas facultades físicas y con las mismas ganas que cuando se presentó al público en el 'talent show' Gente joven. Ojo, porque 'amenaza': jubilarse no es algo que le pase por la cabeza.

Corazón 35 años en la música... ¿No se le hacen muchos?

Francisco Empecé en 1981, por eso el disco se llama 35, para conmemorar todos los años que llevo haciendo canción romántica. Estoy feliz y me he sentido muy a gusto haciendo este trabajo. Llevo 35 años de felicidad con mi música y cada día intento hacerlo mejor.

Corazón Vamos, que podemos decir que los viejos roqueros nunca mueren, pero tampoco los baladistas.

Francisco ¡Nunca! En otros países del mundo esto es muy normal. Te puedo poner mil ejemplos, como Tony Bennet, Polanka, Sinatra… En Latinoamérica las grandes voces se mueren cantando. A lo mejor es que no tenemos demasiados programas en televisión para que se muestren.

Corazón Entonces de jubilación ni hablamos.

Francisco ¿Jubilarme? Ni puedo ni quiero (risas). Me quedan muchas cosas por hacer. Estoy en plenas facultades, tengo, gracias a Dios, una salud que me permite estar al 100%.

Corazón ¿Qué se va a encontrar el que compre este disco?

Francisco El que ya conoce mi música, digamos mi generación, se va encontrar temas de toda la vida, pero con arreglos sinfónicos, porque fue una grabación en directo realizada el pasado 1 de diciembre en el Teatro Apolo de Madrid. También cuatro canciones nuevas, que hacía tiempo que no grababa temas nuevos. Necesitaría muchos discos para reunir todas las canciones que me gustan, pero hemos recogido las más significativas. Es un disco con una gran producción, que en los tiempos que corren ya casi no se hacen.

Corazón ¿Qué peso ha jugado su familia en su carrera?

Francisco La base principal en la vida es la familia. Y la mía es maravillosa. Tengo una esposa a la que quiero cada día más, unos hijos preciosos, cinco nietos… La vida es muy generosa conmigo.

Corazón Si mira atrás, ¿ha tenido más momentos dulces o sinsabores?

Francisco Hay de todo. Si todo fuese de color de rosa, sería muy aburrido. En una carrera de largo recorrido, que lo puedo decir con orgullo, porque pocos llegan a 35 años en la música, ha habido de todo. Eso forma parte del juego y de la profesión.

Si Trump me hubiese llamado, hubiese cantado"

Corazón Sus seguidores habrán ido evolucionando en ese tiempo. ¿Cómo ha sido ese cambio en la gente que le sigue?

Francisco No solamente tengo a los de siempre, sino que tengo a generaciones más jóvenes. Las redes sociales tienen su cara A y su cara B. La A es que se llega a todo el mundo, que antes era más complicado. Un joven que quiera conocer la música de Francisco lo tiene en la pantalla de su móvil. Eso genera una curiosidad por ver al artista en directo.

Corazón Parece que las boy bands les ponen nombre a sus legiones de fanes: los de de Justin Bieber son los 'beliebers', los de Auryn, 'auryners'… ¿Cómo podemos llamar a esos fieles de Francisco

Francisco Eso también lo tuve yo con 22 años. Las niñas llevaban mi foto en la carpeta del colegio. El artista va madurando y el repertorio va cambiando y no cantas para niñas, sino para adultos.

Corazón El artista madura hasta el punto que, imagino, usted no le daría un guantazo a un fan, como hizo Bieber en Barcelona.

Francisco Eso jamás. Soy muy generoso con mi gente y los cuido y quiero mucho, como ellos a mí. Pero bueno, a veces se cometen errores, porque somos humanos. Me imagino que él no lo volverá a hacer.

Corazón ¿Usted ha sido fanático de algún artista hasta el extremo de hacer noche a la puerta del recinto?

Francisco La verdad es que no, aunque me gusta la música buena: ópera, zarzuela, The Queen, los Rollings, Beatles...

Corazón Si volviera a nacer, ¿sería cantante?

Francisco Claro que sí. La vida me ha dado la oportunidad de poder vivir de lo que a me gusta dotándome de un don.

Corazón Parece que la tele está regresando al formato del talent show, para reenganchar a la gente a la música. Su comienzo fue por ahí.

Francisco Efectivamente, empecé en 1978 en un espacio de fin de semana que se llamaba Gente joven, de TVE. La tele era aun en blanco y negro (risas). Esos programas que dan oportunidades a chicos con talento e ilusión, son una vuelta a los orígenes. Yo tuve esa oportunidad como tuve la de representar por primera vez a España en el Festival de la OTI.

Corazón Tocaba antes el tema de las redes sociales. Es cierto que ayudan pero, ¿no son también un peligro para los personajes públicos?

Francisco Es un arma de doble filo. Hay que saber manejarlas muy bien y yo no tengo ni idea. Tengo mi página oficial en Facebook donde la gente puede entrar e informarse y, para eso, está fenomenal.

Corazón Pero también hay que tener cuidado porque la gente tiende al insulto y usted lo ha experimentado.

Francisco Sí, a mí me han pasado cosas. Se ha ido compartiendo el mensaje y, quizá, no fui consciente de la cantidad de gente que ve las cosas que escribes. Hay que tener mucho cuidado. En las redes, como en la vida, tiene que haber de todo. Somos todos un gran rebaño y alguna oveja negra hay.

Corazón A Donald Trump le costó bastante que alguien le cantara en su investidura. ¿Usted hubiese ido si se lo hubiese pedido?

Francisco Vamos, a mí si me paga bien, sí (risas). Como tiene mucho más dinero que yo, si el señor Trump me paga, yo voy. Soy artista y voy donde me pagan. No tengo nada que ver con lo que haga o deje de hacer este señor.