5 feb 2017 antonio albert

Parece como si una parte de Raúl Arévalo siguiera sin creerse que ha ganado el Goya al director novel, al guión original y a la mejor película (hablamos de los suyos).

Esa parte es su lado divertido y juguetón, casi infantil, de manera que a veces contesta en serio y a veces, llevado por esa parte que flipa, contesta medio en broma, sonriente y feliz. "Soy un actor metido a director, pero no sabría cuánto hay de director y cuánto de actor en este trabajo. Hay cosas como actor que he aprendido de los directores con los que he trabajado que he podido utilizar… Pero lo importante ha sido dar libertad a cada uno y respetar el trabajo creado, sacar provecho de cada aportación porque no deja de ser enriquecedor".

Quiero que la gente disfrute la película más alllá de la crítica y los premios"

Sabe que el éxito tiene un reverso peligroso: "Me da miedo que haya gente que vaya al cine y diga, pues no es para tanto… Cuando se habla mucho y se premia mucho, se corre el riesgo de acabar por tener una película sobrevalorada. Prefiero que la gente descubra 'Tarde para la ira' por sí misma. Y que la disfrute más allá de la crítica o los premios".

Después de tantos años para llevar a cabo este proyecto ("al final esperar tantos años no ha sido malo porque me ha permitido madurar el guión, las ideas, mi perspectiva"), tiene más fácil encarar el siguiente trabajo: "Ahora podré encontrar financiación sin problemas, eso espero, pero también tengo el listón más alto. Una cosa por la otra…".

Competía con cineastas con "universo propio" como Almodóvar. Preguntado por el suyo cita precisamente al manchego: "Mi estilo es muy lolailo".

