He estado tranquilo hasta que han pronunciado mi nombre

5 feb 2017

De cerca, el ganador del Goya al mejor actor impresiona: mira a los ojos, habla con voz rotunda y muestra la seguridad de quien se siente orgulloso de su trabajo.

Roberto Álamo, hombre de teatro acogido con los brazos abiertos por el cine, reconoce que no se pone nervioso "por aquello que no sucede, sino por lo que sucede. He estado muy tranquilo hasta que han pronunciado mi nombre, Entonces ha empezado el vértigo".

Con 'Que Dios nos perdone' ha demostrado la fuerza de su interpretación en una cinta no exenta de duro mensaje. Este año, denuncia y taquilla han ido de la mano, algo que no le sorprende: "Esto demuestra que cuando nos dejan hacer cine libremente podemos contar historias cercanas al espectador, historias que ellos entienden y disfrutan, porque las conocen, y hacerlo con garra. Estoy convencido de que las películas de este año van a hacer historia, no se van a olvidar fácilmente."

El actor manda un mensaje rotundo: "Es importante que el presidente del Gobierno entienda que debe ir al cine y ver películas española, porque eso es hacer industria, ayuda a crear esa "marca España" de la que tanto se habla. Esta edición, la taquilla ha demostrado que hemos sabido hacer películas para el público, y ése es el camino a seguir".

