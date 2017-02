Premios Goya 2017: una gala (demasiado) sencilla

5 feb 2017 antonio albert

Del monólogo inicial, el mejor de la noche,-aquí sus mejores frases- Dani Rovira jugó con el número 3. La gala del 3… ¿30 % de audiencia? Eso espera el cine español. O, la menos, la Academia. No hubo referencias políticas… Salvo para Donald Trump, al que recordó que cine se escribe con "i latina".

Vimos a los hermanos Bayona jugando a despistar sobre quién es quién. De Eduard Fernández comentó que es tan camaléonico que "no me extraña que coma moscas". Y al final, Dani recurrió a una foto suya de niño para que los tuiteros se apiadaran de él. Fue un monólogo ágil, centrado en el cine y en los invitados presentes en el Hotel Auditorio.

De las otras intervenciones de Dani Rovira, borremos de nuestro disco duro el gag de Superman -"enséñame el paquete", le pidió la presidenta de la Academia, Yvonne Blake- con la presencia inenarrable del monstruo verde cocoguagua de 'Las aventuras de Enrique y Ana'. Mejor nos quedamos con el "momentazo" del beso –al parecer con lengua– con Karra Elejalde, su compañero de reparto en 100 metros, al grito de ¡Arriba España! por un desatado Antonio de la Torre.

(Nota: Rovira nos confesó 'off the record' que si Karra ganaba no había nada previsto para no robar protagonismo a ese momento).

Ya cerca del final, con un guiño a la interactividad, Dani cumplió la petición de un tuit y le dio una tila a Bayona, que dejó caer la cucharilla -"¡Qué buenas pelis haces y qué torpe eres!"- pero –con una complicidad con la audiencia que nos hace entender su éxito– se tomó la infusión ante las cámaras.

Para cerrar, Dani ha reconocido que le ha valido la pena presentar la gala… Pero, por si acaso, "el Twitter me lo quito".

Ha sido una gala sencilla en su puesta en escena, demasiado sencilla dirán algunos, salvada por la música que ha realzado los momentos estelares. Los mejores momentos han sido protagonizados –esta vez sí– por los ganadores, al menos este año han sido más breves y más emotivos en sus agradecimientos.

