La relación laboral de Fiona Ferrer y Feliciano López

6 feb 2017

No son pareja. Hace unos días comenzaba a circular el rumor de que el soltero de oro del circuito del tenis mundial (ATP), Feliciano López (35), había encontrado alguien con quien llenar su corazón.

'Alguien' que al lector le sonará más que de sobra: Fiona Ferrer (42). Casi inmediatamente, ella se encargaba de desmentirlo tajantamente, añadiendo, incluso, que le daba la risa, porque apenas se conocían.

El primer encuentro

Y, efectivamente, esta última parte es más que real. Según ha podido saber esta revista, se conocieron estas Navidades por casualidad. Ella acudió a una comida junto a una amiga en el restaurante Ultramarinos Quintín, en pleno centro de Madrid. En la mesa de al lado, se encontraba el tenista y ella se acercó para charlar con él. Una conversación que terminó con un intercambio de teléfonos, pero con un mero interés laboral.

Ferrer se encuentra inmersa en un proyecto de colaboración con El Corte Inglés relacionado con el 'coaching' en el terreno de la moda –un trabajo que le está sirviendo para levantarse tras el duro golpe que supuso la muerte de su madre el pasado mes de septiembre–. Justamente es ahí donde le encajaría López, para colaborar en alguna de estas acciones de la mano de El Corte Inglés. El deportista, que ejerce como modelo ocasional, cuadra a la perfección con lo que está buscando para dar forma a sus próximos eventos con la casa.

Sea como fuere, lo cierto es que ninguno de los dos tiene compromisos sentimentales. Por parte de él, tras terminar con Alba Carrillo este verano, se le ha relacionado con alguna que otra mujer, pero no parece que ninguna de esas 'aventuras' hay llegado a buen puerto.

Ella se separó de su marido, Jaime Polanco, en el año 2012 tras once de relación, y en numerosas ocasiones ha asegurado que el amor no es una prioridad, pero que no le cierra la puerta.

Por el momento la relación es –o le gustaría a ella que lo fuera– estrictamente profesional, pero ya se verá si el roce hace el cariño y, de ahí, dan un paso más. Tampoco sabemos si ella cumpliría con los requisitos necesarios para ser ‘chica de tenista’ y que ustedes pueden comprobar en las páginas anteriores de esta misma revista.

