Estoy deseando conocer a mis 'hermanas' Terelu y Carmen

María Gabriela Arrocet Velasco (43 años) es la hija mayor de Edmundo Bigote Arrocet, la única que tuvo junto a su primera mujer, Gabriela Velasco, de la que el humorista se separó cuando la niña tan solo tenía dos años. Gabriela se fue con su hija a Chile y Edmundo se quedó en España, donde conoció a Rocío, su segunda esposa.

Pasado un tiempo, Gabriela protagonizó uno de los escándalos de la época al denunciar a Bigote, su propio padre, por bígamo. Ahora, está deseando venir a España para presentar su primer disco: Maela –su nombre artístico–. Pero también para algo más...

Corazón Presentar su trabajo no es lo único que le mueve a visitar nuestro país, ¿verda?

Gabriela Arrocet Estoy deseando conocer a mis nuevas hermanas españolas, Carmen y Terelu. Me da la impresión que son muy simpáticas y divertidas.

Corazón Su padre, después de romper con su madre, se casó con Rocío, con la que tuvo otros dos hijos. Ellos, Maximiliano y Estefanía, psaron junto a él y María Teresa Campos la pasada Nochebuena.

Gabriela Arrocet Con mis hermanos tenemos una linda relación en la distancia, aunque hemos compartido cortos periodos de tiempo juntos.

Corazón ¿Qué opina de ella, de la novia de tu padre?

Gabriela Arrocet María Teresa llegó a mi padre en un momento en el que estaba muy triste, ya que acababa de perder a su segunda esposa, Rocío. Campos le aportó alegría y comprensión por lo que siempre le estaré agradecida. Ah y también tengo muchas ganas de conocerla en persona.

Corazón ¿Usted cree que su padre y María Teresa se llegarán a casarán algún día?

Gabriela Arrocet No creo que mi padre se vaya a casar con ella.

Corazón Tiene usted la misma opinión que Terelu, a la que tanta ilusión parece que le hace conocer.

Gabriela Arrocet Claro, ¿para qué ponerle papeles? (se hace un silencio y, al final, dice: "Pero todo puede ser").

Corazón Está ultimando todos los detalles para presentarse en España como cantante

Gabriela Arrocet Llevo cantando desde que tenía siete añitos, que fue cuando compuse mi primera canción, pero mis padres no querían que me dedicara a eso. No les gustaba el ambiente artístico de aquella época y no me animaron a seguir ese rumbo. Entonces estudié Diseño de moda en Barcelona y me dediqué durante unos años a ello, pero me volvió la vocación musical y en Chile, que es donde vivo, he formado parte de varias bandas.

Corazón ¿Cómo es definiría el tipo de música que hac?

Gabriela Arrocet Está en la linea del pop y tiene aire español, porque España, para mí, es mi segundo hogar. Quiero mostrar mi música en vivo y así agradecer todo lo que su país me dio. Tengo más de 40 canciones y un disco maqueta con diez temas que ya se puede escuchar en www.soundcloud.com/maelamusic.

Corazón De dónde viene Maela, su nombre artístico y el que ha elegido para poner como título a este primer trabajo que quiere traer a España.

Gabriela Arrocet De niña yo decía mi nombre, María Gabriela, resumiéndolo así, Ma-ela.

Corazón ¿Cuál es su situación sentimental en estos momentos?

Gabriela Arrocet Estoy soltera, porque no creo en el matrimonio para toda la vida. Todos vamos cambiando a lo largo de nuestras vidas y por eso he tomado esa decisión.

Corazón ¿Tiene hijos?

Gabriela Arrocet Sí. Tengo 3 hijos. El mayor, Benua, tiene ya 18 años y nació en Barcelona, donde, además de estudiar como comentaba antes, viví durante siete años. Después vino Pedro, que tiene cinco años, y el más pequeño, José, de cuatro años. Vivo con todos ellos en Chile, donde llevo tiempo asentada.

