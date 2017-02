Un lustro sin Whitney Houston

12 feb 2017

Su cuerpo fue encontrado sin vida en la bañera del hotel de Beverly Hills (Los Ángeles) en el que se hospedaba hace hoy cinco años. El 11 de febrero de 2012 se apagó la mejor voz de toda una generación a los 48 años y nació el mito de Whitney Houston, que ha pasado a la historia como reina del soul pop.

Según los resultados de la autopsia, "posiblemente fue víctima de la sobredosis de una sustancia narcótica, medicamentos recetados, una mezcla de otros fármacos y alcohol". Tanto la cocaína que había consumido esa noche como el transtorno cardiovascular que sufría contribuyeron a su muerte. Quedaba claro que, a pesar de grandes esfuerzos, las adicciones pudieron con ella.

Las luces...

Whitney Houston se subió por última vez a un escenario el jueves 9 de febrero de 2012. Aquella noche cantó a dúo con Kelly Price para celebrar su nominación a los Grammy (el vídeo aquí). Despeinada, con cortes en las muñecas, brazos y con mal aspecto, la cantante fue vista bebiendo y protagonizó un desagradable altercado con Stacy Francis, finalista del programa 'Factor X'. Fallecía 48 después. Nunca llegó a la fiesta previa a los Grammy donde su descubridor y compañeros la esperaban.

Su matrimonio con Bobbie Brown en 1991 marcó el inicio de la adicción de Whitney Houston al alcohol y a las drogas, sustancias que hicieron estragos en su vida. En una entrevista con Oprah Winfrey llegó a decir que en el año 1996, cuando rodó junto a Denzel Washington 'The Preacher's Wife', las drogas ya formaban parte de su vida aunque su marido sostiene que nunca la dominaron. Whitney le contó a la afamada presentadora el tormento que vivió durante los 14 años que duró su matrimonio con el cantante. Así como también cómo llegó a anularse a sí misma y a sus propias ambiciones, pues lo único que le importaba era su marido. "Mi marido era mi mayor adicción, no podía hacer nada sin él", afirmó. Sin embargo no lo culpó, asumió toda la responsabilidad de su adición. Al contrario que su entorno y seguidores que lo acusaron de menospreciar a la artistas y minar su talento. Y el propio Bobbie quien asume su parte de responsabilidad “la primera vez que vi a Whitney tomar cocaína fue en nuestra boda antes de la ceremonia. Ella era más que drogas. No fui yo quien le inicié, aunque fui parte en ello”.

También fue junto a Oprah Winfrey donde afirmó estar recuperada de sus adicciones a la marihuana y cocaína, aunque admitió sentir la tentación de volver a consumir. No fue una recuperación definitiva. Si en 2004 solo estuvo 5 días en el centro, en 2005 una recaída la llevó a ser internada nuevamente y duró dos meses. Pero no serían las únicas. En 2011 volvió a intentarlo tras el fracaso de su gira mundial 'I look you' en la que su voz ya estaba quebrada.

Las sombras...

Y es que para comenzar esta gira no esperaró a estar segura de que que estaba preparada. Todo lo contrario que sucedió con su lanzamiento. Tras unos inicios no muy prometedores, sus productores, que confiaban en su gran talento, supieron aguardar el momento propicio para lanzarla, preparando a conciencia un disco que se consolidaría como número uno en EE.UU, llamado 'Whitney Houston' (escúchalo aquí).

Hija de Cissy Houston y parienta lejana de Aretha Franklin, siempre tuvo claro que lo suyo era la música: “Creo que nací para esto, para este tipo de música y eso me da una ventaja dentro de este mundo. Pero he puesto mucha dedicación y he trabajado duro en un mi profesión. Creo que esto tiene que ver con el éxito. Amo mi trabajo”. Un sentimiento que le supo transmitir su madre, a quien consideraba su profesora, amiga y la mujer de su vida y quien le “enseñó cosas que tenía que saber, cómo ser una buena artista dentro del estudio y en los escenario”. Si no hubiera sido cantante le hubiera gustado ser maestra o veterinaria, pero Whitney, a quien le auguraban un gran futuro como modelo, paseó por los escenarios con seguridad, sin dejar nada a la espontaneidad y haciendo gala del virtuosismo de sus cuerdas vocales.

El éxito la acompañó en todo lo que emprendió profesionalmente, incluido su debut cinematográfico en la película 'El Guardaespaldas', en el que compartió protagonismo con Kevin Costner y cuya banda sonora (escúchala aquí), -interpretada por la propia Whitney Houston- fue un récord de ventas en 1992. Tanto es así, que la película ha traspasado este año la gran pantalla para dar el salto al escenario del madrileño teatro Colisseum, convirtiéndose en un musical que marcará un hito.

También antes de su triste declive, cuando ya era una estrella del Rhythm and blues, del soul, el blues y el góspel, hizo historia con su interpretación del himno de Estados Unidos en la Super Bowl (el video aquí), una actuación que, hasta ahora, nadie ha podido igualar como tampoco la resurreción musical que experimentó el año pasado gracias a Christina Aguilera. Un homenaje al que la familia se opuso por la mala calidad de la imagen, "después de ver de cerca la actuación, decidimos que el holograma no estaba listo para su emisión. Apreciamos y respetamos a Christina, y su actuación es absolutamente impecable", pero gracias a que se filtró y a las maravillas de la técnica pudimos ver a las dos cantante interpretando a dúo los temas 'I have nothing' y 'I’m Every Woman' (escúchalos aquí). No hay mejor muestra de que Whitney Houston sigue muy prsente.

