Ir a Eurovisión sería una experiencia para no olvidar

C. ¿Por qué es importante para un artista representar a su país en Eurovisión?

M.J. Por lo que te comentaba antes, sería un reconocimiento al trabajo de estos años que llevo peleando por un hueco en el mercado musical. Para mi personalmente sería importante puesto que no me pierdo el festival ningún año, sería algo personal y muy bonito.

C. ¿Cómo surgió la canción y por qué elegiste esa?

M.J. Spin My Head nace de Chris Wahle, autor sueco con el que trabajé en anteriores trabajos míos.Chris me pidió referencias musicales para componerme un tema y le mandé varias canciones de Years&Years, mi grupo favorito y me escribió Spin My Head. La teníamos guardada para una ocasión especial, y cuando la escuchó TVE y les gustó, no dudamos en apostar por ella.