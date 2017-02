C. ¿Qué ha sido lo mejor este año?

L.K. Lo mejor, sin duda, el eurocasting. Esto ha significado muchísimo. Me ha devuelto la ilusión por la música, por seguir haciendo lo que me gusta y por seguir viviendo la vida sin miedo,porque es un proyecto muy pequeñito que está teniendo una repercusión muy grande. Y eso demuestra que no hay sueños demasiado grandes, que se pueden cumplir. Y yo lo estoy cumpliendo. Ya solamente llegar hasta aquí y ganar un Eurocasting ante 400 propuestas pues ya para mí ya es un triunfo.

C. ¿Cómo vas de amores?

L.K. Soltera. Y también disfrutando ahora de la soltería. Son fases de la vida que también se disfrutan. Tengo tiempo para hacer lo que me dé la gana, para estar con mis amigos y mi familia y divertirme de otra manera que no haces cuando estás emparejada. De todo hay que saber disfrutar. Yo ahora estoy viviendo un momento súper dulce y súper bonito y a lo mejor si no hubiera vivido aquello, no estaría donde estoy ahora. Al final de todo se aprende. Hay que quedarse con lo bueno siempre.