Luis Miguel: ¿cambio de 'look' o medicina estética?

18 abr 2017

¿Qué se ha hecho Luis Miguel? Desde que su estilista, Emilio Uribe, subiera una foto a Instagram con el cantante visiblemente cambiado, los comentarios han sido muchos –y no todos agradables para nuestro protagonista–. Los hay que aseguran que lo que vemos es tan solo un nuevo look, que al desaparecer su pelo hacia atrás para dar paso a un peinado con la raya a un lado, el efecto que nos provoca es de que estamos ante otro hombre.

Sin embargo, a ese pelo –quizá para camuflar cierta falta del mismo– le acompaña un cambio en la expresión facial que nos ha llevado a consultar con una experta en cirugía plástica, estética y reparadora. Ante la dificultad por la falta de nitidez de la foto,la doctora Marina García Moya, del Instituto Javier de Benito, incide en lo ya comentado: "Puede no ser solamente un cambio de imagen por una cirugía o un tratamiento, desde un peeling, a ponerse bótox o hacerse un lifting o unos párpados…", sino que también podría estar acompañado por una pérdida de peso llamativa.

Y añade: "Muchos de los cambios que vemos en las 'celebrities' no son tanto fruto de la cirugía en sí como del relleno, que hace que cambie el óvalo. También influye que comparemos imágenes con diferente peso o con perspectivas que engañan. No son valoraciones reales".

Los famosos quieren estar, si no perfectos, sí más atractivos" doctora marina gª moya

En lo que sí hace hincapié la doctora es en la cuestionable necesidad que los famosos tienen de hacerse arreglos, porque, al fin y al cabo, viven de su aspecto exterior. "Necesitan mantener la imagen, lozanía y juventud. No es, quizá, tanto una cuestión psicológica, sino laboral. Los que viven de esa imagen tienen que preocuparse por ella para tener trabajo. Están acostumbrados a estar, si no perfectos, más atractivos. Por eso empiezan más temprano a hacerse estos tratamientos", aclara.

Término medio

La doctora, a la que no le gusta mojarse "en los cambios de imagen de los famosos", sí habla del peligro que puede suponer comenzar con los retoques: "Puede llegar a ser una obsesión, pero no solo en famosos. Hay personas que no aceptan en absoluto el paso del tiempo. Y es cuando caes en el más, más, más…". Y alerta al respecto: "Hay tratamientos para mantenernos. Desde el bótox y los rellenos, al principio, hasta pasar a la cirugía para no tener bolsas, ojeras, mantenerse en el peso, hacer un lifting para cuidar el contorno... Todo moderadamente, dentro de una línea, porque si te pasas de la raya no se sabe si tienes 60 o 70 mal llevados. La virtud, para mí, está en el término medio".

La imagen de Luis Miguel es la que es. El cambio, más que evidente. Si es solo fruto de un buen trabajo de Uribe o si ha pasado por ‘el taller’ para que hablen de él, aunque sea mal, de momento, solo él –y quien le haya echado la presunta y pertinente mano- lo saben.

Seguro que también te interesa...

Luis Miguel se defiende tras retirarse de un concierto publicando el parte médico

Abucheos a Luis Miguel en su concierto: se larga del escenario a los 15 minutos