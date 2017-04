Jim Carrey, ¿quién te ha visto y quién te ve?

19 abr 2017 Corazón

Jim Carrey ha aparecido muy desmejorado, con un aspecto muy descuidado. No parece él, pero es la última imagen suya que ha compartido con sus seguidores. A raíz de esta publicación, todas las alarmas han saltado y muchos son los que han comenzado a preguntarse qué es lo que le ocurre al actor.

Carrey se ha dejado ver muy poco después de que su exnovia, la maquilladora Cathriona White, de 30 años, se suicidara en septiembre de 2015. El actor fue acusado por el exmarido y la madre de ella de haber sido culpable de su decisión.

La joven le dejó una nota antes de quitarse la vida: "He pasado 3 días sin poder creer que ya no estás aquí. Tengo el corazón roto y trato de juntar las piezas nuevamente. Podría, solo que no tengo la voluntad de hacerlo esta vez. Lamento que sintieras que no estuve para ti. Traté de darte mi mejor parte. Realmente no sé sobre el funeral o esas cosas. Tú eres mi familia así que lo que sea que elijas estará bien. Por favor, perdóname. Simplemente no soy de este mundo", escribió.

