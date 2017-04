Vanesa Romero relata el infierno que pasó al sufrir 'bullying'

20 abr 2017 corazón

Bertín Osborne tiene la capacidad de que sus invitados se abran completamente en canal. Ayer el turno de sentarse en el sofá frente al entrevistador era para buena parte del reparto de 'La que se avecina', serie que acaba de cumplir 10 años.

De entre todos los testimonios de los actores que habitan en Mirador de Montepinar hubo uno que sobrecogió a la audiencia de manera especial: el de Vanesa Romero y su relato del acoso escolar que sufrió.

Me tiraron por las escaleras"

"Era una niña que destacaba y me intentaban hacer la vida imposible. Me tiraron por las escaleras... lo que llaman ahora acoso escolar", contó la actriz con templanza a Bertín. Y añadía al respecto: "Me refugié en mis padres y cambié de colegio, pero fue peor. También sufrí acoso en el otro centro".

Vanesa optó por esconderse detrás del deporte. "Mi padre fue jugador de fútbol, jugó en el Alicante y más tarde se convirtió en entrenador del club", explicaba, apostillando: "Mi vida era estudiar y entrenar".

Un recuerdo amargo con el que pretende concienciar a la sociedad de la importancia de controlar este tipo de abusos en los centros escolares.

