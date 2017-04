Las últimas declaraciones de Sebastián Palomo Linares antes de entrar en quirófano

24 abr 2017

El pasado viernes, día 21, el diestro Sebastián Palomo Linares (69) se sometió a una delicada operación de corazón con el fin de implantarle un bypass, además de una prótesis en la válvula mitral. La intervención, que fue muy delicada y larga, la realizó el equipo médico de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón.

Durante toda la mañana de hoy, las informaciones sobre una presunta muerte del diestro, después de pasar varios días en la UCI, se han sucedido en las redes y en los medios de comunicación. Corazón habló con él poco antes de esa intervención.

Aunque la idea era intervenirle el miércoles anterior, al final hubo que equilibrar algunas variantes en su prueba preoperatoria, y de ahí que se pospusiera. Consciente de la atención mediática que despierta por su trayectoria profesional, Palomo Linares acordó que el hospital daría un parte médico sobre su evolución para explicar cómo se había desarrollado todo y la evolución que iba a seguir.

Creí que era una gripe de esas de esas malas del invierno que tenía tanta gente"

"Fíjate que en diciembre ya me empecé a sentir mal. Creí que era un gripe de esas malas de invierno que tenía tanta gente. Lo que pasaba era que no se me acababa de quitar, que cada vez la fatiga iba a más. Ya las últimas semanas me encontraba realmente muy mal y notaba que algo me estaba pasando. Me hicieron una serie de pruebas y resultó que lo que tenía mal era el corazón. He pasado siete días en la UVI muy fastidiado", nos comentaba el diestro antes de ser intervenido.

De sus hijos no habla

La fecha de la operación coincidía con la inauguración de la exposición homenaje a sus 50 años en la pintura, en el palacio del Infante don Luis de Borbón en Boadilla del Monte (Madrid). "No he querido suspender la inauguración, porque ya estaba todo muy adelantado y era una faena. Me dará mucha pena no asistir ese día pero ojalá me recupere pronto porque he presentado unas piezas muy espectaculares que estoy deseando explicar a mis amigos", añadía siempre con la ilusión que transmite cuando habla de sus obras.

Feliz junto a la mujer que ama, Concha Azuara, nunca quiere hablar de los problemas que ha tenido desde su divorcio de Marina Danko con sus tres hijos. La relación actual con ellos es casi inexistente.

Serio en lo que considera son asuntos íntimos de familia, saber que a su lado está Concha le basta para estar tranquilo. Juntos están pasando estos días complicados que esperan se solucionen cuanto antes y puedan retomar el ritmo de sus vidas y celebrar esa boda que no descartan festejar en cuanto la salud lo permita.

