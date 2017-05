La enfermedad de mi padre me apartó de la música

3 may 2017 Jota Abril

Viene a casa con la sonrisa puesta y con un abrazo por delante. Siempre sonríe. Está feliz con su vida, su familia, sus amigos y, por supuesto, su disco. Grita el nombre de su primer sencillo hasta por las redes con la etiqueta #Mencanta. Esas dos palabras que él une para homenajear a su padre. Cambió hasta su lugar de residencia para estar a su lado antes de que nos dejara. "Creo mucho en lo divino". Esa idea sobrevuela esta entrevista llena risas, recuerdos y algunos amigos. Un Habichuela 100%.

Corazón La primera, la última. ¿Qué tema de Obras son amores recomienda al lector para acompañar esta entrevista?

Antonio Carmona Yo creo que, como sale en primavera, pondría Dale luz. Una canción que he compuesto con Alejandro Sanz y que cantaré con él en su concierto del Vicente Calderón, el 24 de junio. Dice mucho de los años que he estado sin disco.

C. Seis años ya sin disco, pero sin parar…

A. C. Sí, sin parar. He hecho mucha música para obras de teatro, he producido discos, he dado muchas canciones a artistas. Pero, sobre todo, he viajado mucho por mis hijas. Las he tenido a cada una en un extremo del mundo y no las quería dejar solas. Tampoco a mi padre (Juan Habichuela). Su enfermedad me ha apartado bastante de lo musical. Lo he retomado en el último año.

C. Y había que darse un descansito…

A. C. Sí, sobre todo, es que quería estar con mi padre en esa época en la que ya se estaba despidiendo y en la que necesitas estar cada minuto.

C. El primer single, 'Mencanta', está dedicado a su padre. Tenía que empezar así su nuevo trabajo.

A. C. Hay 11 obras, pero la más bonita, para mí, es poder tener a mi padre presente en un single que está dedicado a todos los padres. Iba a ser un homenaje en vida y mira... Tenemos que ser conscientes de que hay que estar pendientes de ellos. Antes, nuestros abuelos y padres vivían con nosotros en casa. Ahora, parece que nos hemos olvidado de eso y quería hacer un homenaje a nuestros mayores

Corazón Al contrario de lo que pensaba, es una canción muy animada. Flamenca y con mucho ritmo.

Antonio Carmona Así lo quisimos. Somos dos generaciones las que le cantamos. Mi sobrino Juan, hijo de mi hermano Juan Carmona (ex Ketama), y yo. Hemos compuesto la canción juntos.

C. ¿Qué hay de su padre en usted?

A. C. Todo. A mí, Juan Habichuela me ha dado las bases musicales, las personales y los buenos consejos. Ha sido una persona con la que me he reído y con la que he aprendido muchísimo. Desde los 14 años estaba todo el rato con él. Tenía una conexión muy, muy especial. Ya no solo era mi padre, era mi amigo.

C. Él era un clásico del flamenco puro. Y le sale un hijo revolucionario que lo cambia todo con Ketama. ¿Qué le decía?

A. C. Bueno, mi padre también lo fue de alguna manera. Él se iba a Torres Bermejas, donde estaba Paco de Lucía, Camarón… Y todo eso estaba siendo un revulsivo en el flamenco. Mi padre se vino a Madrid porque los de la época se lo pedían. Tenía una forma de tocar muy trasgresora con ese trémolo que le caracterizaba. Respetando los palos, pero moderno. Yo empecé viendo a mi padre y, luego, como percusionista. Con Pata Negra, con Paco (de Lucía), con Camarón. Y ahí conocí todos los palos del flamenco. Luego escuchaba música muy variada y eso me influyó a la hora de entender el estilo. De esa manera, llegué a más gente. A gente que no había oído flamenco en su vida.

C. Este es un disco muy especial en el que hay muchas colaboraciones.

A. C. Sí. El disco está compuesto todo a guitarra. Son 11 temas, 11 amores. Costó seleccionar, ¡pero tengo para otro disco! Está desde Luis Enrique –el príncipe de la salsa– hasta Alejandro Sanz, Juanes y, por supuesto, mi sobrino Juan… Se nota la personalidad de cada uno en las canciones.

"La segunda vez, dije que no a 'La Voz"

Corazón ¿Ha compuesto con ellos en Miami?

Antonio Carmona Ya no vivo en Miami, pero he pasado muchas horas con ellos componiendo a base de compartir noches de vino, jamón y tortillita.

C. ¿Por qué dejó Miami?

A. C. Cuando mi padre se puso enfermo, decidí que tenía y quería estar a su lado todo el rato. Dejé mi casa de allí y me instalé definitivamente en Madrid.

C. ¿Cómo es el disco?

A. C. Muy de verdad y muy variado. La gente lo va a ver como un disco de canciones internacionales que puedes poner después de Beyoncé. Eso, en el flamenco, solo lo han conseguido los Gipsy Kings. Hay canciones muy cachondas, como la de Juanes. Estábamos con las guitarras en un bar, tomando vinos y componiendo. La situación era tan perfecta que nuestras mujeres nos llamaban: «¿Dónde estáis?». Y nosotros: «Aquí componiendo». ¡Y no se lo creían!… Y al final salió una canción muy divertida que venía a decir eso. Eres el amor de mi vida, pero estoy con mis amigos componiendo y ya llegaré (risas).

C. En su carrera, ha cantado con muchísima gente. ¿Cuáles son esas medallas de oro con las que ha tocado?

A. C. Pues hay muchos, sí. Mira, fui telonero de Prince, hice una gira a la percusión con Frank Sinatra y con Tomatito. ¡He trabajado hasta con Willy Nelson!

C. Juan y Josemi (ex Ketama) están en el disco.

A. C. Sí. Josemi (su primo) toca conmigo en una bulería muy bonita y Juan (su hermano) también en un par de temas. Esa forma de tocar la guitarra, ese ‘habichuelismo’ tocado por ellos, es fundamental. Juan es más ortodoxo y Josemi, más versátil. Puede tocar jazz, flamenco, ahora está con música de La India…

Corazón Es muy de familia, pero ¿cómo ha sido trabajar con su sobrino Juan? ¿Quién manda?

Antonio Carmona Somos muy parecidos. Tene-mos la misma guasa. Le saco 20 años, pero coincidimos en todo. Es percusionista, compositor y toca la guitarra. Así fue mi trayectoria también.

C. Por cierto, cómo está su mujer (Juan Carmona Jr. y Sara Verdasco fueron atropellados por un coche que se dio a la fuga en Miami).

A. C. Ahora está bien. Pero ha sido un susto muy grande en un país como EE.UU., donde todo funciona de otra manera. Tuvo mucha suerte. Si te pasa lo que le pasó a ella, normalmente no sales. Pero desde ahí arriba la han cuidado muy bien. Es un milagro. Ahora se está recuperando ya aquí en España.

C. ¿Y sus hijas? ¿Qué tal sus estudios en el extranjero?

A. C. Muy bien. Han estado fuera varios años, pero ya las tengo aquí.

C. Siguen los pasos artísticos de la familia, ¿no?

A. C. Sí. La pequeña, Lucía, compone muy bien. Ahora está haciendo producción de cine, pero tiene mucho gusto a la hora de componer. Tiene personalidad Habichuela, pero, a la vez, es diferente. Va evolucionando mucho. Marina ha estado en el Miami College cuatro años y tiene una base musical muy buena. Clásica, revista musical… Ahora sigue estudiando y está haciendo los coros conmigo.

C. ¿Y le apetece que se dediquen a este mundo?

A. C. Por una parte sí. Y, por otra, veo que la industria de la música hoy en día es tan difícil y que los contratos son tan leoninos, que no sé... Conozco a artistas que viven en hoteles y en aviones, y de repente se dan cuenta de que se les ha escapado la vida sin darse cuenta.

C. Usted, ha sabido parar.

A. C. Es que yo empecé a los 14 en Los Canasteros, el tablao de Manolo Caracol. Vamos, que cuando venía la policía me tenían que esconder (risas). Por ahí pasaron Remedios Amaya, Las Grecas, el Pescaílla… Y cuando empiezas tan pronto, te das cuenta de que llevas toda la vida currando. Pero la verdad es que parar, parar, no he parado. Ni ahora con el disco.

"Fui telonero de Prince e hice una gira con Frank Sinatra"

Corazón ¿Y la tele? ¿Cómo se ha sentido en La Voz (Telecinco) o en A mi manera (La Sexta)?

Antonio Carmona La productora de A mi manera tuvo un premio por el programa. Me gustó, porque fue una forma de conocer al artista y a la persona. Éramos cantantes muy diferentes. Lo pasamos muy bien, pero no había tiempo para juergas. Lo disfruté mucho e hicimos mucha piña. Incluso íbamos a hacer una gira los siete, pero la muerte de Manolo Tena nos destrozó y se paró todo. La Voz me costó más. La segunda vez que me llamaron dije que no, porque no me gusta hacer de juez y decirle a artistas que no. Es muy duro, vienen con mucha ilusión y tu vas y les dices que para casa.

C. ¿Cómo es un domingo perfecto para Antonio Car-mona?

A. C. Pues mira, en la Casa de Campo con Mariola (Orellana, su mujer) y paseando con mi perrillo.

