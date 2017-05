Brad Pitt confiesa sus problemas con el alcohol desde su separación

4 may 2017 corazón

Fue en septiembre cuando se conoció la noticia que paralizó el mundo. Brad Pitt y Angelina Jolie se separaban. Ahora, el actor se ha convertido en portada de la revista GQ Style con unas imágenes en las que se muestra serio y transmite una mirada triste. Pero lo impactante no es eso, lo que ha dejado a todos anonadados han sido sus declaraciones en la extensa entrevista.

En ellas, el actor de 53 años ha confesado sus problemas con el alcohol y ha declarado que está acudiendo a terapia. "No recuerdo ni un día desde que salí de la universidad en el que no hubiera estado bebiendo o me hubiera tomado algo", ha confesado. Cuando decidió formar una familia, dejó a un lado todo menos el alcohol, que se convirtió en un problema con su exmujer, Angelina Jolie.

De ella y de su separación también ha hablado. "Hay un duelo enorme. Es como una muerte", afirmó el actor, que afirma saber lo que es dejar marchar a alguien que quieres para que sea feliz. Pitt admitió también pasar mucho tiempo alejado de sus hijos debido a su complicada profesión. "Lon niños son delicados. Necesitan que les cojas de la mano y que les expliques las cosas. Cuando estaba tan ocupado con el trabajo, no escuchaba. Quiero ser mejor en eso".