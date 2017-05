La hermana de Juanes lleva 24 años en coma

7 may 2017 CORAZÓN

A lo largo de su trayectoria profesional, Juanes a escondido un capítulo familiar muy doloroso. Este fin de semana, en una entrevista publicada en el diario chileno El Mercurio, el cantante confesó que su hermana Luz Cecilia permanece en coma desde hace 24 años.

Desde hace más de dos décadas, la hermana de Juanes se encuentra en este estado como consecuencia de una complicación que sufrió cuando estaba embarazada. A su cuidado se encuentra su madre, una anciana de 87 años.

"Tuvo un embarazo que se le complicó y desde ese día está en coma. En esa época yo estaba en Medellín con mi grupo de metal, todavía no me había ido para los Estados Unidos. Y, uf, eso ha sido lo más duro, lo más duro que nos ha tocado como familia", ha afirmado en la entrevista. "Imagínate ya han pasado 24 años. Está en la casa de mi mamá y cada que llego a la casa y saludo a mi mamá, a mí se me cae el mundo porque llego ahí y encuentro la realidad y es algo muy duro, muy complicado para nosotros", confiesa.

En la enrevista, Juanes asegura que fue un golpe "profundamente doloroso" para todos los miembros de su familia. "Creo que es lo más duro que hemos recibido como familia, mi mamá, mis hermanos, yo", explica. El paso del tiempo no ha empañado la esperanza del artista que aun mantiene la fe y confía en que su hermana pueda despertar del coma en cualquier momento. "Mi mamá está ahí y tiene la fe, todos tenemos la fe, pero siempre está ahí con la esperanza y estamos acompañándola en eso”.

Nuevo disco a la venta

El próximo 12 de mayo, Juanes lanza al mercado su nuevo trabajo discográfico titulado "Mis planes son amarte". Se trata de un álbum cargado de romanticismo y mucha música latina. En la composición de las canciones han participado artistas colombianos como Fonseca y Kali Uchis, así como los mexicanos Jesse y Joy.

