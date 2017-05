Narcís Rebollo: "Me gustaría una relación con naturalidad y respeto"

8 may 2017 aurelio manzano/corazón

Por fin ha vuelto a encontrar el amor Eugenia Martínez de Irujo (48). El dueño de su corazón no es una persona desconocida. Al menos no para la prensa musical de España y América Latina. Narcís Rebollo Melció (47), actual presidente de Universal Music para España y Portugal, es quien ha conseguido sacar del club de solteras de oro a la hija de la duquesa de Alba.

Hace menos de un año, los rumores que relacionaban a Rebollo y Eugenia estaban ya en los mentideros de la prensa del corazón. Ella ha sido, en los dos últimos años, una asidua a los conciertos de Universal Music Festival, organizados por Rebollo y que este año empiezan el 5 de julio con Sting. Seguramente, será la primera vez que veamos a la pareja en un acto público tras la confirmación de la relación. A Eugenia le encanta la música y hoy sabemos que, además, le encanta Narcís.

'Corazón' ya le preguntó el verano pasado sobre lo que, en ese momento, era un rumor: su relación con Rebollo. La pequeña de la casa de Alba se reía y le quitaba importancia. Las fotos que les mostramos pertenecen a un viaje que realizaron a Las Vegas el pasado mes de noviembre. Como ven, hubo gestos de cariño que indicaban que había 'algo más'. Ahora, la revista 'Corazón' se ha puesto en contacto con Narcís para obtener sus primeras declaraciones, en las que nos ha confirmado el romance.

"Eugenia es una mujer encantadora y, además, muy inteligente. Un amor de mujer. Nos conocemos desde hace algunos años y, desde hace pocos meses, hemos comenzado una relación sentimental. Estamos encantados. No voy a decir nada más", apuntaba el directivo musical, quien deja claro que no hablará de su vida privada. "Me gustaría que nos dejaran llevar una relación con naturalidad y respeto", concluye.

