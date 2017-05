Rosanna Zanetti niega que esté con David Bisbal por los papeles

12 may 2017

La venezolana Rosanna Zanetti protagonizó este jueves su primer acto promocional como imagen de la nueva gama de bronceadores Hawaiian Tropic, en el que fue su debut social tras convertirse en pareja de hecho del cantante David Bisbal. La pareja decidió oficializar su relación días atrás en el ayuntamiento de Ajalvir (Madrid), en un acto muy íntimo donde firmaron esta unión de hecho sin más testigos que los trabajadores, a los que se prohibió captar imágenes del momento así como facilitar información alguna. "No me he convertido en la mujer de hecho de David para arreglar mis papeles en España. Trabajo con la agencia Traffic y ese requisito legal lo tenía cubierto, además vengo de una familia italiana así que no sé por qué inventan esas historias. Supongo que al carecer de información, porque nos gusta cuidar nuestra intimidad, se dijeron muchas cosas que no son ciertas", aclara.

Rosanna Zanetti, imagen de la firma de bronceadores Hawaiian Tropic pinit GTRES'

De España le encantan muchas cosas y lo cierto es que viajó por primera vez hace ocho años. "La gente es amable, hay rincones espectaculares y encima ahora tengo mi familia aquí porque David y yo ya somos familia. Ser pareja de hecho es solo un paso de los muchos que queremos dar de ahora en adelante. Tenemos proyectos de vida juntos y claro, que en su momento nos encantaría una boda. Lo que realmente me hace ilusión es compartir la vida con David, eso de vestirme de blanco y la ceremonia es mas simbólico", declaró con una sonrisa perenne en su rostro.

