La moda tiene poco de arte y cultura

C. Tampoco le vemos presentando en Cibeles.

L.C. No estoy de acuerdo en como está planteado. Ni lo estoy con las subvenciones.

C. ¿Cuál sería el mejor incentivo para la moda?

L.C. Cortar todo tipo de ayuda. Cuando tienes un negocio y tienes que sobrevivir te buscas las habichuelas. La inventiva y la creatividad te salen porque no tienes más narices. Cuando sabes que te lo van a poner todo fácil, hagas lo que hagas, si es feo o bonito, si es comercial o si no, pues no te esfuerzas.