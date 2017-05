22 may 2017

Lleva décadas aguantando que se pongan en entredicho sus estudios universitarios. Ana Obregón (62) es un personaje público de los más relevantes de la prensa del corazón de las últimas décadas. También es actriz y presentadora. Pero, además, tiene un título de Biología en su casa. Ese que exhibió en las redes sociales hace no mucho, cuando Javier Cárdenas declaró en su programa Hora Punta (TVE): "Estudió Biología, no es que sea bióloga. Juraría que no acabó la carrera. Si no es así, pido disculpas". Ella se apresuró a colgar una imagen con su título a modo de respuesta y con un mensaje muy claro y directo: "@HoraPuntaTVE ahora entiendo vuestra poca audiencia, vuestro presentador miente sin informarse. Ahí van dos títulos: bióloga y máster"

Ahora, la revista Corazón ha tenido acceso a un documento que acredita que la Obregón no solo está licenciada –lo hizo en el año 1979–, sino que lo hizo con unas notas más que honrosas, con un notable de media.

Si alguien pensó que el posado de verano de Ana Obregón estaba acabado, se equivocó por completo. Acostumbrada a reinventarse, sigue luciendo palmito y convencida de que el gran amor de su vida fue Fernando Martín. Sincera y divertida como siempre, para Ana la felicidad no es cosa de hombres.Y así es cómo nos lo ha contado en una entrevista para Corazón.

Corazón Con todas las artistas que hay, resulta que quien sigue protagonizando el posado del verano es usted y encima este año lo hace como portada Playboy. ¿Hay ofertas que suenan a piropos?

Ana Obregón Acaban de dar un giro a la revista y este es el primer número que se hace con portada española. Reconozco que cuando me llamaron fue una sorpresa. Pero luego, reflexionando, caí en la cuenta de que iba a compartir portada con mujeres tan importantes como Madonna, Kim Basinger, Marilyn Monroe, Naomi Campbell y Kate Moss. Todas son auténticos iconos y por eso entendí que era un privilegio estar en esa lista. Podían haber buscado una actriz jovencita pero supongo que se fijaron en mí también por mi trayectoria artística.

C. Hace más de 30 años ya salió en las páginas de Playboy. Habrá sido más que una sorpresa repetir.

A. O. Salí hace muchos años, pero con fotos cuidadas. Jamás en mi vida he protagonizado un desnudo, y eso que fui portada de otras revistas, pero siempre con posados artísticos, como el que hice con el cuerpo cubierto de pétalos. Hay quien dice que posaría desnuda si está justificado, pero soy de las que opinan que nunca lo está. Ni cuando tenía 20 ni ahora. Solo se me vio el pecho en una escena, pero nada más.

C. Entonces, ¿nunca veremos un desnudo de Obregón?

A. O. No. No tiene nada que ver con mi carrera profesional. No he querido desvirtuar mi perfil y eso que me han ofrecido fortunas por posar así. Una vez me sacaron unas fotos desde un helicóptero en la piscina de mi casa de Mallorca y demandé a la publicación y gané. Nunca ha sido un planteamiento para mí. Aunque haya personas que se dedican más a ese tipo de fotos en mi profesión, creo que es algo que se aleja mucho de mis metas.

"Cada corazón tiene una llave. El resto son simulacros" pinit alberto bernárdez'

