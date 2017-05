Quiero un hombre valiente: de los que no hay

23 may 2017

Ha perdido 14 kilos en tres meses y eso ha hecho que Vicky Martín Berrocal (44) esté totalmente renovada y en forma. Tanto como para poder encontrar el amor de su vida. Tras poner orden en su nevera llegó el equilibrio y la tranquilidad. Ahora ya solo se altera cuando habla del abuelo de su hija, Manuel Benítez, el Cordobés, y su campaña contra Manuel Díaz.

Corazón En los últimos tiempos me decía que no le importaba usar una talla grande, porque estaba muy feliz con su cuerpo. Sin embargo hoy llega renovada con 14 kilos y medio menos en apenas tres meses, tras seguir la dieta Forte Pharma. ¿Al final siempre queremos ser delgadas?

Vicky Martín Berrocal Estos kilos que he perdido me han sabido a gloria. Te confieso que nunca me ha importado la talla, porque soy una mujer grande y es mi naturaleza. Pero hubo un momento en el que hasta mi madre me advirtió que era una cuestión, no tanto de estética, como de salud. Defiendo todas las tallas, porque no tengo complejos y tiro para adelante, pero estaba preocupada por las cantidades que comía. Tener a mi hija Alba estudiando fuera de casa, en Estados Unidos, me dio mucha ansiedad. Además, a mis 44 años, reconozco que nunca había aprendido a comer. Hacía dietas, adelgazaba, porque tengo mucha fuerza de voluntad y luego volvía a caer en los mismos errores. Esta vez la diferencia es que, por fin, después de tres meses sin sufrir ni pasarlo mal, he perdido casi 15 kilos.

C. Usted es una mujer muy ‘disfrutona’ que tiene una intensa vida social. ¿Ha tenido que bajar el ritmo para hacer este plan?

V.M.B. Para nada. He ido a bodas y bautizos. Es verdad que, en tres meses, he bebido solo en tres ocasiones. El vino más veces, pero las copas muy pocas. He hecho gimnasia, sobre todo, andar. Y he tenido una nutricionista cerca que me ha diseñado un menú muy fácil atendiendo a mis gustos para que no sintiera tentaciones.

C. ¿Cómo evita los viajes a la nevera por la noche?

V.M.B. No me he saltado el plan. Salvo el día de mi cumpleaños, que tomé tarta. Hoy, mi relación con la comida es mucho más sana y madura y me siento muy bien. Mi cabeza funciona fenomenal, duermo como una niña... Con 15 kilos de más me costaba hasta sentarme en un sofá. Cada día somos más los que nos cuidamos.

C. ¿Con menos kilos se gana en seguridad y confianza? ¿Cree que este nuevo peso le va a traer cosas buenas?

V.M.B. Estoy convencida de que, por fin, me va a llegar el amor verdadero. Ya estoy preparada. He ordenado mi cuerpo y eso trae cosas buenas. No estaba en la necesidad de salir a buscar el amor, porque en el fondo tenía un caos interior. Sin embargo, desde hace un mes, me siento mejor, noto como que todo fluye de forma natural y sé que se avecinan cosas muy buenas.

Jamás comparo a los hombres que conozco con Manuel Díaz, 'el Cordobés'"

C. ¿Ha llegado a pensar que Manuel Díaz fue el hombre de su vida?

V.M.B. Creo que los tiempos son muy importantes en la vida. Hay gente que, en un momento no te vale, y tal vez hoy sí. No sé, no puedo contestar. Adoro a Manuel y me encanta mi vida. Es verdad que te puedes hacer preguntas y pensar qué hubiera pasado hoy, pero la vida es otra y me encanta ver cómo Manuel es feliz con su familia. Los recuerdos son importantes, pero solo para rebobinar.

C. ¿Y suele comparar a los hombres que conoce con Manuel?

V.M.B. Jamás. Sé lo que quiero perfectamente y cada persona es diferente. Manuel no tiene nada que ver con otros hombres que han estado en mi vida, pero cada uno me ha dado lo que yo buscaba en ese momento. Ahora sé más que nunca lo que quiero: un hombre valiente, de los que no hay. Encuentro hombres que admirar o desear, pero no tiran del carro.

C. ¿Y no será que usted es mucha mujer y los abruma?

V.M.B. Cuando quiero algo me da igual todo hasta conseguirlo, doy la vida en lo que creo y quiero. Soy muy mujer, pero puede que tenga ese lado masculino. Eso no quita que quiera un hombre con ideas claras, sin miedos, que no huya, que pelee lo que quiere. También que sea educado y elegante. Eso me priva en este momento de mi vida. Es lo que más me atrae: la elegancia, sensibilidad, el sentido del humor...

C. ¿No será que pide mucho?

V.M.B. Pero es que yo también doy mucho. Cuando estoy en pareja doy prácticamente mi vida. Así que, espero recibir lo mismo.

C. Es una mujer que pelea, pero su batalla por conseguir que Manuel Benítez se encuentre con Manuel Díaz parece que la ha perdido.

V.M.B. Hice unas declaraciones públicas diciendo a Manuel Benítez que parara ya y conociera a su hijo. Me da mucha pena las cosas que está diciendo ahora.

C. ¿Tiene la impresión de que El Cordobés padre está intentado dar la vuelta a la tortilla y acabar con la buena imagen de su hijo?

V.M.B. Lo que más me fastidia es que está haciendo que parezca que el bueno es el malo. Ese «Manuel déjame en paz», dando a entender que se aprovecha de él, es injustificable. Que conste que yo le he admirado siempre, porque me gusta la gente diferente, pero tiene muchas locuras. Mi padre decía que de un loco te puedes esperar cualquier cosa. Y él, lo es. Igual ahora cambia y le da por aparecer.

C. ¿Y perdonaría los desprecios que le ha hecho a su exmarido?

V.M.B. Lo que le duela a Manuel me duele a mí, pero sigo diciendo que su hijo se merece ese abrazo.

C. ¿Disfrutaría más con ese abrazo o con el que El Cordobés le diera a su nieta Alba?

V.M.B. Con su hijo. Fíjate que mi hija tendría la oportunidad de estar con su abuelo, que además era como un hermano de mi padre, su abuelo materno. Imagina cómo me encantaría que su abuelo paterno le hablara de mi padre. Sería mágico, pero no puede ser. Hay que respetar el orden y la primera que lo tiene claro es mi hija, quien por nada de este mundo se saltaría a su padre.

C. Aproveche esta entrevista para lanzar desde aquí su mensaje para El Cordobés padre.

V.M.B. Le diré que tiene una gran oportunidad y que la aproveche, porque la vida se pasa, es corta. Es verdad que es tarde, pero, a la vez, que nunca lo es, por lo que si necesita un empujón yo me ofrezco para ayudarle.

