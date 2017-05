En el 'reality' voy a ir con la verdad por delante

24 may 2017 antonio albert

Rosa graba un reality para Ten. La idea es contar todo lo que pasa en su vida a cuenta del lanzamiento de su disco, Ahora pienso en mí, con el que espera "crecer y evolucionar con mi público, regresar a mis inicios pero con la experiencia de estos años: como si volviera a clase con los deberes hechos".

Está feliz. Se le nota. Habla en un tono chispeante, cómplice, con una sinceridad que pocos artistas muestran en una entrevista que ella convierte, casi sin proponérselo, en una despreocupada charla salpicada de anécdotas, como cuando una amiga te abre su corazón para contarte con naturalidad sus mayores secretos. Así que responde directa, sin miramientos.

Corazón Parece que los filtros no van con usted.

Rosa López Ojalá pudiera decir hasta el color del tanga que llevo, porque esas cosas no tienen la menor importancia. De verdad. Para mí, lo verdaderamente importante son otras cuestiones: los valores en los que me han educado mis padres, que el éxito no es una cuestión de suerte, saber que daría hasta la última molécula de mi ser por ayudar, por aprender…. Ahora entiendo que no hay que tener miedo, solo cuidado, es la conclusión a la que llego después de 15 años

C. En ese tiempo hemos visto su evolución, pero también algo que gusta al público, y es su esencia: su humildad, su esfuerzo.

R. L. Bueno, intento que nadie ni nada me saque de mi eje. He aprendido a valorar las cosas, por pequeñas que sean, así es que cuando tengo algo ya me siento agradecida. Asumo que no hay que fastidiarse a uno mismo: hay que ser exigente, sí, pero no castigarse. Han sido tiempos de esfuerzos y sacrificios: he leído mucho, he tenido coaches y logopedas, hago deporte, controlo mi dieta… Me siento orgullosa del resultado. Me lo he ganado.

Corazón Es una mujer muy consciente de sus errores. Pero todos nos equivocamos...

Rosa López Pero no todos se equivocan delante de toda España. Pero ya está, no hay vuelta atrás. Lo que siento, y es algo que me emociona, es que siempre que se ha producido un cambio importante en mi vida ha sucedido delante del público. Así es que he crecido con él. Es cierto que a veces yo misma me he frenado a la hora de hacer algo pensando en qué dirían, pero también he entendido que lo mismo que yo ya no soy la misma que hace 15 años, ellos tampoco lo son...

C. ¿Cómo es la Rosa que van a ver en su 'reality'?

R. L. No me gusta mucho eso de reality. Ya sé que es una etiqueta que se pone en televisión, pero parece que reduce el contenido cuando lo que quiero es que vaya más allá… De hecho, acepté el proyecto cuando Raúl Berdonés (director general Secuoya/Ten), al que considero mi mecenas –‘el padre que me está criando las orejas’, como diría mi padre–, me dijo: “En el programa tú aprende y ayuda”. Y eso hago. Y me encanta. Estoy pletórica. Ha llegado cuando era el momento justo: me siento tranquila, segura, con una actitud diferente porque ahora tengo las herramientas para enfrentarme a la vida de otra manera.

C. Con el hashtag #RosaResponde va a hablar con los espectadores. ¿Qué les va a contestar?

R. L. De todo. Pero de corazón. Me han propuesto un libro, pero no soy escritora. Tampoco soy actriz, así es que no espero que me den un Oscar. Pero tengo claro que no quiero que mi vida sea una mentira, y voy con la verdad por delante. Mis respuestas serán fruto de mi experiencia, para bien o para mal.

C. Le confesó a Bertín que lleva dos años sin mantener relaciones… ¿Cómo le sonsacó este secreto?

R. L. Porque estábamos cocinando, con mi madre, que no es habitual porque ella siempre se ha mantenido en un segundo plano. Estaba tan guapa… En casa éramos fanes de Bertín desde siempre, y eso ayuda. Entonces lo conté. Tampoco me parece nada del otro mundo: yo no busco sexo, busco amor… Y el amor ya me lleva a lo otro. Pero no necesito a un hombre para ser feliz. Lo soy por mí misma. Y si no estoy con nadie es por decisión propia.

Rosa López: Pienso en mí

El 'reality' consta de seis capítulos de media hora en los que veremos a Rosa en el estudio, con su familia (bajo estas líneas) y amigos, incluso hablando con espectadores que compartirán historias de superación. La directora, Julieta Cherep, y el realizador, Sergio Mercadé, reconocen que “es un programa vivo en el que lo que sucede en el día a día altera los planes de grabación”. En el disco de Rosa, las letras son suyas: “Está tan ilusionada como nerviosa. Y los espectadores van a ver su lucha por ser la mujer que es hoy”. La evolución de su música, su cuerpo y su mente alimentan su contenido. Grabado en Madrid y Granada, también mostrará parte de su gira por España. La idea es que sea un programa con acciones transmedia que conecte con los espectadores.

