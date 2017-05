Alfonso Diez regala su piso a su hermano

25 may 2017 Jesús manuel ruiz

El viudo consorte de Alba, Alfonso Diez, está muy pendiente de su hermano Daniel, hospitalizado en una conocida clínica de Madrid y luchando con todas sus fuerzas contra su complicado estado de salud.

Diez mantiene una excelente relación con todos sus hermanos, pero con él la vinculación y cercanía es mayor. En parte, porque pasan muchas horas al día juntos. Desde hace dos años, Daniel lucha contra su enfermedad, mientras Alfonso está pendiente las 24 horas del día de él. Daniel es el hermano menos conocido. El otro hermano de Alfonso, Pedro, sí ha tenido más repercusión mediática. Este, de profesión anticuario, mantuvo otrora una excelente relación con Jesús Aguirre.

La relación entre Alfonso y Daniel es tan estrecha que el primero ha decidido que su piso de la madrileña calle Rafael Calvo no lo va a vender, sino que se lo va a regalar a su hermano. En este inmueble es donde ha residido Alfonso hasta hace unos días y fue su hogar de soltero hasta que se trasladó a Sevilla debido a su relación con la duquesa de Alba. En su antigua vivienda madrileña residirá Daniel, quien hasta ahora compartía techo con una de sus hermanas. Mientras, Alfonso ha estrenado hace unos días un nuevo piso, a tan solo 500 metros del anterior, al que volvió tras fallecer su mujer.

El de Cádiz, en venta

En cambio, Diez sí venderá su refugio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde ha encargado la venta a una inmobiliaria local. Lo que no desea es que se ponga cartel de 'Se vende' para no salir en los medios ni ser reclamo de curiosos sin un interés real de compra. Para Diez, esta casa ya no tiene sentido, porque fue un capricho de su mujer. Allí tiene pocos lazos afectivos y amistosos. El precio de compraventa puede rondar los 400.000 euros

