C. ¿Qué le dicen en casa?

J.C. Mi madre solo me dice que no me vuelva idiota, porque ella sufre y con razón y porque creo que es lo que puede suceder si no tienes los pies en el suelo. Yo los tengo muy en el suelo.

C. Y según dice, pasa la vida entre gabaciones y fogones.

J.C. Sí, en cuanto acabo de grabar me meto en el ave. Llego a Barcelona y no me voy a mi casa. Me voy al restaurante primero y acabo el servicio a la una o las dos. Estoy trabajando los siete días de la semana. Osea que el que diga que no me ocupo de mi restaurante, hay que matarlo.