Dwayne Johnson: a mamporros hacia la Casa Blanca

29 may 2017 carlos gonzález

Suena a chiste, pero no. O no del todo. Quítense en cualquier caso de la cabeza la idea de que este antiguo campeón de lucha libre, de 45 años y conocido por el apodo de 'The Rock' –la Roca–, es un friki. Nada más lejos de la realidad. Para la revista 'People' se trata del hombre más sexi del mundo y 'Forbes' le considera el actor mejor pagado, con unos ingresos anuales de más de 57 millones de euros. Vistas así las cosas, y tal y como está la política, el siguiente paso bien podría ser iniciar la carrera hacia la presidencia de EE.UU.

Desde hace meses se está especulando con el tema y ahora él lo ha confirmado en una serie de entrevistas. "Creo que es una posibilidad real", dijo primero a la edición americana de 'GQ' y hace unos días le explicaba a Jimmy Fallon que se sentía "asombrado" por la ilusión que había despertado en la gente: "Se ha hecho pública una encuesta que dice que ganaría a Trump si hubiera elecciones ahora".

Me he convertido en alguien que conecta con los demás"

Él mismo daba también las claves de este repentino tirón entre los votantes: "Muchas personas quieren un mejor liderazgo, con más equilibrio y menos ruido. Con el paso de los años me he convertido en alguien que conecta con los demás. Me levanto prontísimo, voy a trabajar, paso tiempo con las tropas, cuido a mi familia y me preocupo por la gente".

¿Se puede pedir más? Sí, claro. Un buen equipo a su lado y en el programa humorístico 'Saturday Night Live', y ya en tono de broma, presentó al que sería su vicepresidente. Nada más y nada menos que Tom Hanks. "No podría rechazar el puesto. Yo conseguiría el voto de los veteranos, porque he luchado en la Segunda Guerra Mundial hasta en diez películas diferentes", comentó entre risas su supuesta mano derecha.

Sea como sea, y al margen de si esta vocación política cuaja o no, lo que sí está claro es que la popularidad de Dwayne no para de crecer, algo impensable cuando empezó a probar suerte en el cine sin atreverse a abandonar los rings de lucha libre. Ahora hasta se permite enfadarse con Vin Diesel, su jefe y productor en la franquicia Fast and furious, al que a través de Instagram llamó una de las peores cosas que un tipo duro puede decir a otro de su especie: "culo de caramelo", por su supuesta falta de profesionalidad.

Luchando contra la depresión

Con otros compañeros de reparto, en cambio, se ha llevado bien. Y hasta muy bien, como cuando coincidió con Irina Shayk en 'Hércules'. Era la primera película de la modelo, ella además acababa de dejarlo con Cristiano Ronaldo y durante la promoción se dispararon todos los rumores.

Aunque Johnson, por el camino, también ha tenido que luchar contra la depresión. Hasta tres episodios afirma haber sufrido. El primero, en su juventud, cuando jugaba al fútbol americano y sufrió una lesión. El segundo, cuando tuvo que dejar este deporte porque no era lo suficientemente bueno. "Los sueños que tenía se rompieron. Fue la peor etapa. Miré en el bolsillo y solo tenía siete dólares". La última crisis la sufrió en 2007 al divorciarse de Dany Garcia, su mujer y madre de su primera hija. En la actualidad mantiene una relación con la cantante Lauren Hashian, con la que a finales de 2015 tuvo otra niña.

Lo que no sabemos es cómo le afectan las críticas. Probablemente le resbalen. El 16 de junio estrena en España Baywatch, la adaptación al cine de Los vigilantes de la playa, y estas son algunas cosas que ha dicho la prensa: "Tetas, culos y pectorales, ¿acaso esperabas a Shakespeare?", "una porquería disparatada" o "sentí como si me ahogara en aburrimiento". Habrá que esperar, eso sí, el veredicto de la taquilla. Porque esta vez, además, él participa en la producción. ♥

