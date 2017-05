Miranda Kerr se ha casado con Evan Spiegel

29 may 2017 corazón

Sabíamos que estaban prometidos desde hace meses, pero jamás llegaron a desvelar la fecha en la que, finalmente, se convertirían marido y mujer. Y ese momento ha llegado para Miranda Kerr y Evan Spiegel, que se dieron el 'sí, quiero' este pasado sábado.

Lo hicieron en una ceremonia muy íntima, ante unos 50 invitados, que celebraron en su mansión de Brentwood, en California. Entre los presentes, por supuesto, se encontraba Flynn, el hijo que la modelo tuvo durante su matrimonio con Orlando Bloom.

Según publica TMZ, los invitados llegaron en limusinas y furgonetas hasta un punto donde se les había citado para, posteriormente, ser trasladados desde esos puntos de control secretos hasta el lugar donde iba a celebrarse la ceremonia.

El mismo medio asegura que esta ceremonia, que tuvo lugar en una carpa en el jardín, duró 20 minutos y que contó con la actuación de un pianista y un cuarteto de cuarda en directo que interpretaron 'When You Wish Upon a Star'.

La pareja comenzó a salir en 2015 y, un año después, anunciaban su compromiso.

