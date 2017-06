En este libro están mis obsesiones y preocupaciones

3 jun 2017

Le hemos visto crecer, madurar y convertirse en un excelente actor gracias a su personaje de Toni Alcántara en 'Cuéntame' (TVE). Pero Pablo Rivero (36), además, es licenciado en Comunicación Audiovisual y un apasionado del mundo del terror, dos condiciones que han tenido mucho que ver en la aventura que acaba de comenzar. Y es que, a juzgar por el talento que ha demostrado en su primera incursión literaria, estamos ante un escritor con un futuro prometedor. Rivero se estrena con un thriller, 'No volveré a tener miedo' (Ed. Suma), en el que una familia es asesinada mientras duerme.

Y no, no les estamos haciendo un spoiler, porque lo de menos es conocer el final desde el principio. Lo importante es descubrir cómo se ha llegado hasta él, algo que Pablo hace con maestría analizando psicológicamente a todos sus protagonistas.

Corazón ¿Cómo surgió este libro?

Pablo Rivero Me ha gustado desde niño contar historias de terror. Aunque soy muy miedoso, el mío es un miedo morboso. Soy fan del thriller, del misterio y de ese miedo al estilo David Lynch, de las dobles caras. Pero, en concreto, la historia del libro nació viviendo en la casa de mis padres, en 1998, una noche que tuve una pesadilla en la que al otro lado del pasillo, estaba pasando algo. Empecé a considerar si tendría que salir o no, si me matarían o no... Pensé en desarrollar esta historia en un corto, pero me parecía que no iba a ser suficiente. Luego, me piqué y en uno de los parones de Cuéntame, en 2008, me fui a Nueva York y allí comencé a sumergirme en los personajes. Si hacía un guion, como me dedico a esto, me condicionaba, pero la novela me ha dado mucha libertad, dedicándome a desarrollar momentos de los años 90, donde está localizada. Como aquella sensación de ver sucesos todo el rato en televisión y el miedo a que te pudiera pasar algo tras casos como los de las niñas de Alcàsser o el Asesino de la catana. Todo eso me afectaba de crío. Tenía que pasar por un descampado y me moría de miedo

C. Entonces esta historia viene de mucho tiempo atrás.

P.R. í, y es muy mía. Son muchas cosas que me preocupan o me han afectado. La suma de cosas que me han obsesionado como Twin Peaks en los 90, A sangre fría de Capote… Esa complejidad de personajes. Nada es bueno o malo.

C. ¿Cómo definiría la novela?

P.R. La han definido como domestic thriller. Es un rompecabezas en el que al final nada es como parece. Mi mayor satisfacción es que todo haya encajado y no haber engañado al lector. Como consumidor de thriller, llevo mal que me tomen el pelo.

C. ¿Ahora si vería con buenos ojos hacer un corto basado en el libro??

P.R. Lo veo como una miniserie y mi intención es moverlo. La última semana de los miembros de esta familia, sabiendo que el último día mueren.

C. ¿Esto va a ser el principio de una trayectoria como escritor?

P.R. ¡Ojalá! Sería una satisfacción. Ahora estoy teniendo línea directa con mis seguidores y es impagable recibir sus impresiones... Está la parte romántica y la maquiavélica de: lo he conseguido. Vamos por la segunda edición y acaba de salir. A la gente le está gustando.

C. Su historia produce angustia, ansiedad, una infinita tristeza...

P.R. Es que es una familia disfuncional, pero cuántos hijos se habrán criado así. Cuando pasan cosas, piensas en cómo serán esas personas. En esta historia, todo tiene un porqué. Hay un nexo común que es el determinismo de lo importante: dónde nazcas y cómo sean tus padres.

He tenido mucha suerte, mis padres son mi pilar"

C. Ha dedicado el libro a sus padres...

P.R. Mi familia es la antítesis de la del libro. Yo he tenido mucha suerte, mis padres son mi pilar. Son comprensivos, me han educado bien y enseñado a valorar el trabajo y a ser agradecido, porque ellos son así. Mi madre es de trabajar, de no conformarse, de esforzarse. Y mi padre es muy creativo, pinta, lee mucho... He tenido la fortuna de que mis padres me permitieran estudiar Comunicación Audiovisual e Interpretación, y esto es gracias a ellos. Luego, el hecho de tener una familia que no se parece nada a la de la novela te pemite jugar más. Pero sí me ha ayudado haber vivido en un escenario similar al de la historia.

C. ¿Y le gustaría encaminarse por el tema de la dirección y producción?

P.R. Está complicado, pero esto también me lo parecía. Al final es ponerse. El libro me ha llevado mucho tiempo, pero no me arrepiento. Y gracias a mi editor, que me dio algunas pautas, todo encajó.

C. ¿Dejó leer el libro a alguien de su entorno antes de su publicación?

P.R. Sobre todo, he contado con un par de cómplices. Lo que he intentado es que sea fácil de leer. Yo soy un lector empedernido, sé lo que me funciona y he hecho el libro que a mí me gustaría leer.

C. ¿Qué más proyectos tiene?

P.R. Tengo pendiente de estrenar una comedia, 'Paella Today!' Y un largo, 'Proyecto tiempo', dirigido por Coixet, de ciencia ficción futurista

C. ¿La próxima será la última temporada de 'Cuéntame'?

P.R. Que yo sepa no. Los guionistas siempre hacen un final, pero la gente quiere seguir viendo más. Son tres millones y pico al final de la temporada.

C. Vaya disgusto con la muerte de Miguel Alcántara (Juan Echanove)...

P.R. Cuando estás ahí dentro, piensas: "¿Pero tenemos que llegar a esto?". Es duro... Lo curioso es que está inspirado en un hecho real.

C. ¿Ya se le echa de menos?

P.R. Juan se hace notar, tiene una energía abrumadora, pero no me ha dado tiempo a echarle de menos. Será cuando empecemos a grabar.

C. ¿Qué hay de Toni Alcántara en Pablo Rivero?

P.R. Con los años pierdes el miedo a que piensen que eres Toni, porque somos muy distintos. No intentas tanto construir un personaje. Donde hay más de mí es en la parte familiar de Toni.

