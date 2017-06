Pablo, Pelayo y Gorka, los tres hombres que marcaron la vida de David Delfín

4 jun 2017

David Delfín fallecía este sábado a los 46 años víctima de un cáncer. El diseñador, símbolo de transgresión y creatividad, era una de las figuras más importantes de la moda en España.

En esta dura lucha contra el cáncer, del que fue diagnosticado hace un año, se ha mantenido a su lado Pablo Sáez, el fotógrafo con el que David mantenía una relación desde 2015. La pareja compartía su día a día en una casa en común, donde hicieron frente a una enfermedad que fue apagando al diseñador poco a poco.

Tras una operación para extirparle tres tumores en el cerebro, Sáez tomó unas fotografías a la cicatriz de David Delfín con las que el diseñador hacía pública su enfermedad en la revista Vogue. A lo largo de sus dos años como pareja, David y Pablo publicaron continuas muestras de amor en sus redes sociales. La última, el pasado domingo, cuando el fotógrafo subía a Instagram un vídeo de unos segundos de duración en el que acariciaba con cariño la mano de su pareja.

Antes de encontrar el amor con Pablo, David tuvo su relación más mediática con el “influencer” Pelayo Díaz. La pareja, que permaneció unida hasta 2014, mantuvo tras su ruptura una amistad que les permitió disfrutar de varios momentos junto a sus amigos Bibiana, Alaska o Topacio. El cariño que ambos sentían el uno por el otro se extendió al programa 'Cambiame', donde Pelayo quiso enviar un mensaje a su ex y agradecerle todo lo que hizo por él:

"Fuiste la primera persona que vio talento en mí"

"Quiero agradecerte que cuando me gradué fuiste la primera persona que vio talento en mí. Fuiste de las primeras personas que creyó que tenía cosas que enseñar a la gente, pero sobre todo que vio que tenía muchas cosas que hacer en esta vida. Y me encanta que lo que tú dijiste que me iba a pasar, se está cumpliendo. Y te lo debo a ti. Así que gracias, David. Te quiero”.

Gorka, su compañero de viaje

Gorka Postigo, fotógrafo editorial y artístico, fue el hombre con el que David comenzó su aventura en el mundo de la moda. Junto a él fundó en el año 2001 la firma “Davidelfín”, de la que Bimba Bosé era su musa. A pesar de romper como pareja, Gorka y David mantuvieron una fuerte amistad hasta el último momento, tanto que fueron los padres de Postigo los que llevaron en coche al diseñador para que acudiera al funeral de su amiga Bimba.

