Embarazos: Ni Paulina ni Georgina

Ni uno ni dos ni tres. Ni Paulina Rubio (45) ni Georgina Rodríguez (22), de quien se dijo que esperaba gemelos junto a Cristiano Ronaldo, están embarazadas. En el caso de la cantante, fue su (presunto) amigo Erik Rubín quien hizo saltar la liebre. En un photocall, este aseguró que Paulina esperaba su tercer hijo y que estaba "feliz". Añadiendo: "Tendrías que preguntarle a ella, pero dice que está muy contenta".

Unos días después, ante el revuelo que se había generado, daba un paso atrás: "Me enteré del embarazo cuando llegué ante los periodistas, pensé que me estaban dando la noticia. Estoy tan desconectado. Tengo contacto con ella y hemos estado hablando de otras cosas, pero ni siquiera sabía de esta noticia. Normalmente yo no trato de opinar ni de meterme".

Según ha podido saber 'Corazón', tras ponerse en contacto con el círculo íntimo de la Chica dorada, no habrá bebé. Al menos de momento. Como tampoco queda muy clara cuál es la relación en estos momentos con Gerardo Bazúa, padre de su segundo hijo.

Agobiada por la presión

En el caso de Georgina, también han sido fuentes cercanas a la misma quienes se han encargado de desmentirnos la noticia que revolucionó los medios digitales de corazón a mitad de la semana pasada. Todo comenzó con la publicación de una imagen colgada en Instagram por el futbolista en la que ambos ponían una de sus manos en la tripa de la modelo.

Días después, la revista italiana 'Chi' mostraba unas imágenes de la pareja en las que ella aparecía con un vestido muy ceñido que le marcaba la barriga. Y dieron por bueno no solo que iba a ser madre próximamente, sino que también aseguraban que eran dos los bebés en camino y que se encontraba en el cuarto mes de gestación.

Las mismas fuentes que nos niegan que Georgina vaya a ser madre próximamente nos revelan que se encuentra agobiada por la enorme presión que supone ser la novia de uno de los jugadores más mediáticos del universo futbolístico. Cada movimiento y gesto que realiza se mira con lupa y se siente como en una especie de persecución constante que está pudiendo con ella.

Mientras tanto, y tras abandonar su trabajo como dependienta de la tienda que Gucci tiene en la Milla de Oro de Madrid, sigue en la cartera de la agencia de modelos Uno Models. Si bien es cierto que aun no han encontrado un trabajo con el que lanzarla al circuito del modelaje, tanto ella como la agencia siguen buscando ese proyecto en el que encaje y le permita dejar de ser ‘la novia de’ para comenzar una carrera y cumplir su sueño

