Antonio Resines confiesa haber sido operado de un cáncer de colon

Han pasado dos años desde que Antonio Resines fuera operado de cáncer de colon y no se ha conocido la noticia hasta ahora. El actor lo ha confesado en sus memorias, 'Pa' habernos matao'.

Fue cuando él tenía 60 años y, según apunta en su libro, "fue una de las peores cosas que me ha pasado, pero lo he superado". Resines siempre ha sido muy discreto con su vida privada y poco se ha sabido de su intimidad. Por eso, no es de extrañar que lo haya querido tener oculto hasta ahora.

También relata cómo fue el momento en el que se lo diagnosticaron. "Tuve la absurda suerte de caerme de una moto. Me rompí la mano y se dieron cuenta de que me pasaba algo más cuando los análisis evidenciaron una gran anemia", detalla. Después de sufrir el accidente, fue una colonoscopia lo que confirmó la presencia de un cáncer en el colon. Lo bueno fue que se lo vieron a tiempo y no ha tenido que recibir ni quimioterapia ni radioterapia, simplemente tuvo que ser intervenido y se lo extirparon.

"No ha sido suerte, ha sido cogerlo a tiempo, un mes después lo estaría contando, pero de otra forma", ha advertido.

