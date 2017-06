No descarto tener un tercer hijo

10 jun 2017

Tardó ocho años en decidirse a tener un segundo hijo y, hoy, no descarta un tercero, aunque no está entre sus prioridades. Recién llegada de México, donde ha dirigido un anuncio que también protagoniza, Mar Saura (41) se descubre como una mujer tremendamente positiva que sabe mirar sin ira hacia el pasado.

Corazón De nuevo es la embajadora de la firma Galenic y, en esta ocasión, como mujer que ilumina. ¿Diríamos que lo suyo empieza a ser una historia formal?

Mar Saura Es verdad que ya llevo tres años asociada a esta empresa y, te aseguro, es muy agradable, porque ya me siento como en familia. Trabajar con un equipo que conoces es muy gratificante y, después de este tiempo, se crean unos lazos que convierten todo en algo más cercano y comprometido.

C. Dicen que es una mujer de luz. ¿De dónde cree que surge?

M.S. Del entusiasmo que tengo en hacer las cosas bien. Supongo que será por trabajar en lo que me gusta.

C. También, porque es una mujer feliz con su vida.

M.S. Eso es fundamental, pero lo más importante es ser positiva. La felicidad tiene que radicar de una misma.

C. ¿Y con eso se nace o se aprende con los años?

M.S. Pienso que se nace y se aprende. Es verdad que naces positivo, pero, según pasa la vida, te puedes volver negativo, porque cada día que vemos el telediario lo que recibimos son palos o desgracias. En cualquier caso, me gusta ver el vaso siempre medio lleno. Es como ir al trabajo a regañadientes o enfocarlo con la alegría de tener un empleo. Yo soy positiva de toda la vida, pero reconozco que me lo he trabajado también y, en mi casa, se lo fomento a mis hijos. Con una sonrisa se puede llegar a cualquier sitio en la vida.

C. Su imagen es la misma desde hace muchos años, sin olvidar que es madre de dos hijos. ¿Cómo lo consigue?

M.S. Me hace gracia cuando la gente me lo dice, porque te aseguro que yo sí que me doy cuenta del paso del tiempo. No creo en los milagros y sí en la constancia. Desde muy jovencita me cuido la piel con auténtico esmero, ya que los maquillajes antes eran muy fuertes. Tengo la rutina de limpiar, tonificar e hidratar dos veces al día desde muy niña. Siempre he visto a mi madre hacerlo y me he criado de esa manera. Estoy convencida de que una piel cuidada no tiene nada que ver con otra que no lo esté. El truco es la constancia. No hay que obsesionarse, pero hay que ser constante en todo: en la comida, la gimnasia... Reconozco que he tenido suerte genéticamente y que no engordé mucho en mis embarazos, pero repito que me cuido. Como verduras, pescado, fruta... De todo, pero poco y a menudo.

Soy positiva de toda la vida, pero reconozco que me lo he trabajado también"

C. ¿Cómo es la Mar Saura madre?

M.S. Mi hija tiene 11 años y mi hijo, tres. Aun son pequeños y la mayor no está preadolescente, aunque le falta poco. Lo bueno es que aun están muy protegidos y me hacen caso.

C. ¿Cómo se prepara para lo que se le viene?

M.S. Pienso que no hay un manual y, por eso, considero que el niño es el que te va preparando para todo.

C. ¿Fue una adolescente rebelde?

M.S. Para nada. Siempre me he llevado muy bien con mi madre y no he dado quebraderos de cabeza ni grandes disgustos, ya que he salido normal. Ojalá que mi hija se parezca a mí en ese sentido.

C. Y de trabajo, ¿qué me anuncia?

M.S. Acabo de regresar de México de dirigir y protagonizar un anuncio que es una producción impresionante. Es para la mayor aseguradora del país y es la segunda vez que trabajo para ellos. Reconozco que fue un reto, pero soy una mujer valiente y puede que osada. También tenía un equipo muy completo que ha sabido asesorarme bien.

C. Cualquier día nos sorprende dirigiendo una película.

M.S. Como mucho sería un cortometraje. En cualquier caso, no es uno de mis objetivos. Este rodaje me surgió y, a fin de cuentas, son dos minutos. Ya veremos qué pasa en el futuro.

C. ¿Nunca se planteó instalarse en México y probar fortuna allí? ¿Tiene la sensación que ha perdido una gran oportunidad no probando fortuna en esas tierras, donde trabajó en algunas series de televisión?

M.S. Para nada. Me gusta ir y volver e, incluso, compaginar trabajos como ahora he hecho con El Ministerio del tiempo (TVE), pero estoy fenomenal y no me arrepiento de nada. Puede que, ahora, haría algunas cosas de otra manera, porque con mi experiencia de hoy actuaría diferente, pero eso le pasa a todo el mundo. Lo que yo tengo hoy es lo mejor del mundo: mis hijos y mi familia.

C. Lleva 17 años feliz junto a su marido, ¿tampoco hay trucos o secretos en ese terreno?

M.S. Estamos muy bien, pero no hay secretos ni fórmulas. De ser así, ya estarían patentadas.

C. Da la sensación de que usted es de esas personas a las que las oportunidades le llegan sin casi buscarlas.

M.S. En eso tienes razón, pero también es verdad que yo las he potenciado para que salgan bien.

C. Tardó ocho años en tener a su segundo hijo. ¿Va a esperar tanto con un tercero?

M.S. Es verdad que tardé mucho, pero fue algo buscado. Cuando llegó mi hija Claudia, yo era joven y pensé en darme un tiempo. Luego es cierto que los años vuelan y, cuando me di cuenta, ya habían pasado ocho años y me dije: "Ahora o nunca". Afortunadamente, vino Javier. En este momento, no me da tiempo para esperar otros ocho años. No sé si tendré un tercero, es algo que no descarto, pero te confieso que no lo estoy buscando. Puedo esperar un poco para decidirme.

C. ¿Cuáles son sus sueños?

M.S. Seguir creciendo, tanto profesional como personalmente, porque creo que todo va de la mano. Amo mi trabajo y forma parte de mi vida. Mi felicidad reside en seguir creciendo y evolucionando. Y en ello estoy.

C. ¿Cuál es su plan perfecto?

M.S. Estar tranquila con los míos, ir al cine, no hacer nada, estar rodeada de la gente que quiero...

C. ¿Qué le preocupa?

M.S. Que enferme un ser querido. Eso me horroriza. Por desgracia, cada día oyes cosas de amigos que se van. Mi problema es que no quiero que se vaya nadie de mi vida.

