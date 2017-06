12 jun 2017 corazón

Anímicamente hundido, abatido, con el alma hecha jirones y entumecido por el fuerte impacto. Así se encuentra Julio Benítez tras el grave accidente sufrido el pasado 7 de junio a escasos 50 metros de su casa. El torero, que conducía su moto, fue arrollado por una furgoneta que, según las primeras investigaciones, habría cometido una infracción –saltándose una señal de stop– que podría haber resultado una tragedia.

Un accidente grave

Testigos del choque aseguran a 'Corazón' que Julio se precipitó contra el asfalto varios metros desde donde se produjo la colisión. Un golpe que le dejó inmóvil y que, además de un traumatismo cranoencefálico, le generó un traumatismo severo en la pierna izquierda, que ha afectado a la tibia y al peroné, y que le ha obligado a pasar por quirófano: «Se quejaba entre sollozos del dolor en la pierna, la tenía visiblemente perjudicada y la verdad es que nos asustamos mucho porque era todo caótico. El chaval de la furgoneta estaba preso de los nervios», explica uno de los dueños del restaurante Las Delicias, situado frente al lugar de los hechos.

Aunque las horas posteriores al accidente resultaron convulsas, Julio se encontraba clínicamente estable, consciente y fue trasladado un día después, el jueves 8 de junio, al hospital San Juan De Dios de Córdoba donde, además de someterse a un TAC, fue intervenido quirúrgicamente de la lesión en la extremidad inferior el viernes por la mañana. Poco después, ese mismo fin de semana, fue dado de alta. Su novia, la modelo Isabel Jiménez, rota de dolor, permanece a su lado y ejerce de hilo conductor con el resto de familiares.

No así con Manuel Díaz ni con Virginia Troconis, quienes a media mañana del jueves desconocían la gravedad y el alcance de lo sucedido: «Me dejas completamente helada, no teníamos ni idea. Primera noticia», respondía la venezolana durante una charla que serviría para confirmar la inexistente relación con su cuñado y la novia de este.

Según ha podido comprobar esta revista, fue Chema, hermano y apoderado del Cordobés, el que, horas después, tuvo que recabar toda la información y comunicarla: «Me llamó el apoderado de Julio y me dijo que había tenido un percance y que estaba fastidiado pero que querían llevarlo con total discreción, así que no se lo dije ni siquiera a Manuel. He querido ser todo lo discreto posible para evitar que hubiera algún tipo de malentendido. Ahora, al ver que ya ha trascendido todo, voy a tener que explicarle cómo se encuentra porque también había otros proyectos», afirma.

Compromisos aplazados

Se refiere a próximos eventos taurinos que Manuel y Julio podrían protagonizar. Tendrán que esperar. Fuentes médicas consultadas aseguran que no podrá cumplir con las 11 corridas previstas en julio y agosto: «Tendrán que ser aplazadas sine die», confirman desde el entorno profesional de Benítez. Así mismo, peligran también los contratos publicitarios que debían cumplirse en próximas fechas y que no solo le iban a reportar pingües beneficios, sino también aventuras y competición. Es cierto que los toreros parecen cosidos con hilos de acero, pero Julio se enfrenta a cinco meses de baja médica, de reposo y posterior rehabilitación. ♥