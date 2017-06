Rebeca Jiménez: "Me fascina cantar con mi hermana"

14 jun 2017 Alessandra Pagliacci

En el terreno musical ya tiene experiencia. Acaba de lanzar su cuarto disco, Tormenta y mezcal, y se encuentra de gira por España, presentándolo al público.

Rebeca Jiménez es todo arte. Su familia también. Varias han sido las veces que la hemos visto sobre el escenario y puntualmente acompañada por su hermana, la conocida actriz Lucía Jiménez. Es amante de América Latina, y México ha sido su inspiración.

Corazón Hábleme de Tormenta y Mezcal.

Rebeca Jiménez Es un álbum que sigue la línea de mis discos anteriores, pero me he abierto un poco más a otro tipo de influencias, en este caso más latinas. Es un disco que he compuesto viajando por Latinoamérica y la mayor parte, en México. Eso ha hecho que incluya una ranchera, un género mexicano que me fascina y que tenía mucha ilusión por introducir en mi disco.

C. ¿Cómo surgió este disco?

R. J. Estuve viviendo en México prácticamente todo el año 2014. Fue allí donde escribí gran parte de mis canciones. También hay un tema que compuse después de visitar Buenos Aires, se llama Aerolíneas argentinas. El disco repasa varios lugares porque lo creé mientras viajaba. De esos sitios que visitaba, siempre terminé llevándome una canción.

C. ¿Cuáles son las diferencias con los trabajos anteriores?

R. J. Creo que cambia la producción. Es diferente, no suena tan roquero como mis discos anteriores. Lleva algunos toques más sofisticados, como un cuarteto de cuerdas o arreglos de viento, que no los había utilizado nunca. También siento que mi voz está diferente. He evolucionado a la hora de cantar y eso se nota, además, mucha gente me lo ha comentado. Es otra manera de cantar y para mí, este es el camino acertado. Siento que mi voz se va colocando en su sitio a medida que van pasando los años.

He evolucionado positivamente y mi voz ha cambiado"

C. ¿Qué ha hecho en estos cinco años desde su último álbum?

R. J. No he parado de girar por España y el extranjero. Ahora siento, con este disco y esta gira, que debo posicionarme y subir unos escalones. Quiero llegar a más gente tanto en España como fuera. Me gustaría que se marcase una diferencia de progreso musical.

C. ¿Cómo ve actualmente la industria musical?

R. J. Es complicado hacerse hueco cuando intentas acercarte a más gente. Para llegar a ese punto es necesario el empujón que da el hecho de que tu tema sea escuchado en una radio comercial y es muy complicado acceder a eso. Por eso, muchas veces hay que recurrir a otras vías, como las redes sociales. También pienso que la música siempre está en un buen momento porque la gente cada vez la consume más. En España, aumenta el número de festivales en los que poder tocar. Es cuestión de creer en tu trabajo, estar ahí y tirar hacia adelante. La música se sigue disfrutando, aunque de otra manera porque ya no se venden discos.

Rebeca Jiménez junto a su hermana, Lucía Jiménez. pinit redes'

C. En alguna ocasión la hemos visto compartir escenario con su hermana, Lucía Jiménez. Con este nuevo lanzamiento, ¿tendremos la suerte de volver a verlas cantar juntas?

R. J. Espero que sí. Me fascina cantar con ella. Espero que en el próximo concierto en Madrid pueda estar invitada y cantar conmigo. Ya le he dicho muchas veces que me acompañe a alguno de los puntos de la gira. Así que, si puede, estoy encantada de que suba al escenario de nuevo conmigo

