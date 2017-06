Raquel Bernal: "Álvaro Muñoz Escassi es el hombre más desinteresado que ha pasado por mi vida"

19 jun 2017 saúl ortiz

Desde que se anunció su separación sorpresa de Álvaro Muñoz Escassi, Raquel Bernal ha permanecido en silencio. Ambos han permitido la difusión de información que los situaba en extremos diferentes. Acaso les enfrentaba. Cincelan a una Raquel sumisa y dadivosa y a un Álvaro aprovechado y materialista. Hasta hoy. Raquel da un paso al frente y deja claro que nada de lo que se ha expuesto en los últimos tiempos es cierto.

Ni siquiera que le haya pedido el dinero de dos caballos que le regaló: "Es completamente falso. La mayor pasión de Álvaro son los caballos y yo adoro a los animales, así que no es cierto que le haya pedido el dinero de ninguna venta", explica a 'Corazón'. Aunque en conversación con esta revista Raquel no accede a explicar los motivos que les llevaron a escribir el final de su relación porque "pertenece a nuestra más estricta intimidad y no creo que en una situación como la que pasamos Álvaro y yo ayude en nada verter comentarios en prensa", sí se repiten las palabras de apoyo hacia él. Su generosidad no tiene fronteras.

Soy una persona que odia las injusticias"

Bernal niega tajante las informaciones que apuntan a la motivación pecuniaria de Álvaro. Está enfadada porque considera que esos apuntes son un atentado contra el honor del que todavía es su marido: "Soy una persona que odia las injusticias y lo que hablan de él es totalmente falso", me aclara.

Raquel agradece las opiniones positivas sobre él. Se sobreentiende que el amor todavía no se ha marchitado, más bien está en barbecho. Son estas, las que reproducimos a continuación, las palabras que demuestran que, en contra de lo imaginado, en la relación entre ambos solo hubo sinceridad: "Álvaro es la persona más desinteresada que ha pasado por mi vida".

Lee la información completa en la revista Corazón, que ya puedes encontrar en el quiosco.

Seguro que también te interesa...

Álvaro Muñoz Escassi y Raquel Bernal se separan cinco meses después de casarse

Álvaro Muñoz Escassi, todo un héroe

Raquel Bernal, el hada madrina de Escassi